В Белоярском выбирают «Учителя года Югры – 2018»

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках рабочей поездки в Белоярский район приняла участие в церемонии открытия регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры – 2018».
Как отметила губернатор, место проведения мероприятия было выбрано не случайно - Белоярский район показывает хорошие результаты по реализации образовательных программ. Так, доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен в 2017 году по русскому языку и математике, здесь составляет 100%. Почти 80% выпускников муниципалитета поступили в высшие образовательные организации. Кроме того, учащиеся образовательных организаций района становятся победителями, призерами международных, всероссийских, окружных олимпиад, научных конференций, конкурсов.
«В этом огромная заслуга педагогов. Хозяевам конкурса есть, что рассказать, передать коллегам», - подчеркнула глава региона. Она добавила, что в автономном округе организованы различные форматы для масштабирования передового опыта работников сферы образования. В числе действующих площадок - профессиональное сообщество «Школлеги», региональное учебно-методическое объединение педагогов. Наталья Комарова предложила внедрить на действующих площадках систему наставничества в образовательной сфере с подключением к ним всех образовательных организаций автономного округа.
«Именно победители конкурсов профессионального мастерства могут стать штабом для развития этого направления, создать условия сохранения накопленного опыта югорского образования и раскрытия талантов молодых педагогов», - обратила внимание губернатор.
Отметим, всего в региональном этапе, который продлится до 16 марта, принимают участие 52 человека. Из них в номинации «Учитель года – 2018» – 19 участников, «Сердце отдаю детям – 2018» – 9 участников, «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 2018» – 14 участников, «Учитель родного языка и литературы – 2018» – 4 участника, «Педагог-психолог года – 2018» – 6 участников.
Победители в каждой номинации будут определены по итогам конкурсных испытаний. Их имена назовут на церемонии закрытия, которая состоится 15 марта.