Гражданский форум общественного согласия состоялся в Белоярском районе

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Наталья Комарова в рамках рабочей поездки в Белоярский приняла участие в работе Гражданского форума общественного согласия. Главе региона были представлены три проекта, над реализацией которых уже начали работать общественники муниципалитета.
Наталья Комарова отметила сегодня в Белоярском районе активно работают 24 социально-ориентированных общественных объединения. В прошлом году общественные силы района пополнились «Союзом православных женщин Белоярья».
«Палитра гражданских инициатив общественников широкая: от создания условий для реализации творческих талантов белоярцев, развития нравственных, духовных ценностей – до сохранения самобытности, уклада жизни и культуры коренных народов Севера», - подчеркнула глава региона.
Представленные губернатору проекты, так или иначе, все были связаны с историей района и культурой коренных жителей территории.
Например, ОО «Спасение Югры», разработала проект «Тропою Дунина-Горкавича». Одна из его граней – выездные экспедиции по маршруту исследователя. Еще один проект презентовала Женская общественная организация «Надежда». Проект просветительский, призван помочь белоярцам в изучении истории Югры и Белоярского района, в том числе и самым маленьким. Еще один, совместный казымско-ванзеватский проект по проведению Рыбного фестиваля в Ванзевате презентовала Валентина Ирган. Планируются, что в его рамках будет проходить не только приготовление и дегустация блюд, но мастер-классы, в том числе и по полузабытым ремеслам. Уделят внимание и фольклору.
Наталья Комарова внимательно выслушала каждого докладчика. Она поддержала все три проекта, и дала дельные рекомендации. Глава региона обратила внимание, что и она сама, и аудитория, и участники были настроены на одну волну, оттого и разговор получился продуктивным.