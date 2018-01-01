Продолжается приём заявок на региональный конкурс Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» - Большой Урал

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Заявки для участия в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» - Большой Урал принимаются с 1 по 25 марта. Организатором регионального этапа выступает ФРОС Region PR.
В региональном конкурсе могут принять участие авторы сувениров из 10 регионов страны: Республика Башкортостан, Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Пермский край, Курганская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области.
Финальные мероприятия регионального конкурса пройдут 20 – 21 апреля в Екатеринбурге в рамках Международного туристского форума «Большой Урал – 2018».
Основные номинации фестиваля-конкурса:
- этнографический сувенир;
- сувенир города;
- сувенир региона;
- гастрономический сувенир (напитки);
- гастрономический сувенир (еда);
- сувенир события;
- сувенир туристического маршрута;
- сувенир музея;
- сувенир-игрушка;
- идея сувенира (проекты туристических сувениров, которые ранее не были реализованы).
Для участия в конкурсе необходимо до 25 марта (включительно) заполненную заявку и фотографию сувенира отправить на адрес petrovich48y_no@mail.ru Игорю Мищенкову. Образец заявки размещен на официальном сайте Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» в разделе «Участникам» – http://www.russiasuvenir.ru/uchestni.htm.
Лучшие проекты Регионального конкурса Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» - Большой Урал» примут участие в финале Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 2018 года, который пройдет в Нижнем Новгороде.
Подробности можно уточнить в ФРОС Region PR по тел. 8-960-115-75-24 или 8-905-652-37-77 или по электронной почте – consul-biznes@regionpr.ru или kosyh_veronika@mail.ru.