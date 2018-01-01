Продолжается приём заявок на региональный конкурс Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» - Большой Урал

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Продолжается приём заявок на региональный конкурс Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» - Большой Урал

Заявки для участия в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» - Большой Урал принимаются с 1 по 25 марта. Организатором регионального этапа выступает ФРОС Region PR.

В региональном конкурсе могут принять участие авторы сувениров из 10 регионов страны: Республика Башкортостан, Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Пермский край, Курганская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области.

Финальные мероприятия регионального конкурса пройдут 20 – 21 апреля в Екатеринбурге в рамках Международного туристского форума «Большой Урал – 2018».

Основные номинации фестиваля-конкурса:

- этнографический сувенир;

- сувенир города;

- сувенир региона;

- гастрономический сувенир (напитки);

- гастрономический сувенир (еда);

- сувенир события;

- сувенир туристического маршрута;

- сувенир музея;

- сувенир-игрушка;

- идея сувенира (проекты туристических сувениров, которые ранее не были реализованы).

Для участия в конкурсе необходимо до 25 марта (включительно) заполненную заявку и фотографию сувенира отправить на адрес petrovich48y_no@mail.ru Игорю Мищенкову. Образец заявки размещен на официальном сайте Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» в разделе «Участникам» – http://www.russiasuvenir.ru/uchestni.htm.

Лучшие проекты Регионального конкурса Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» - Большой Урал» примут участие в финале Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 2018 года, который пройдет в Нижнем Новгороде.

Подробности можно уточнить в ФРОС Region PR по тел. 8-960-115-75-24 или 8-905-652-37-77 или по электронной почте – consul-biznes@regionpr.ru или kosyh_veronika@mail.ru.

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