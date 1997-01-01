Долгие годы работает с коренными жителями Югры

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Константин Васильевич Беляев недавно отметил 60-летний юбилей. Большая часть трудовой деятельности Константина Васильевича связана с Ханты-Мансийским автономным округом – Югра. Инженер-геодезист, горный инженер-маркшейдер, кандидат технических наук, председатель Ханты-Мансийского регионального отделения и член научно-технического Совета маркшейдеров России, действительный член (академик) Международной академии минеральных ресурсов. Он родился 15 марта 1958 года в г.Чарске Семипалатинской области Казахской ССР.
По окончании школы поступил в Семипалатинский топографический техникум, который закончил с отличием и год преподавал в техникуме.
Затем окончил Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, три года работал старшим инженером-геодезистом отдела по делам строительства и архитектуры при Нагайбакском Райисполкоме Челябинской области.
В 1986 году по приглашению руководства нефтегазового добывающего управления (НГДУ) «Ватьеганнефть» «Главтюменнефтегаз» приехал в город Когалым.
К. Беляев – старший маркшейдер НГДУ «Ватьеганнефть» «Главтюменнефтегаз», затем главный маркшейдер НГДУ «Дружбанефть» территориально-производственного предприятия (ТПП) «Когалымнефтегаз». В 1997 году его назначают начальником комплексно-геодезического отдела ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», с учетом личных и деловых качеств, переведён на должность главного маркшейдера ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». С 2013 года – начальник Управления маркшейдерско-геодезических работ.
Грамотный, эрудированный специалист, свои знания использует в геодезии, маркшейдерии, во взаимоотношениях с людьми. Под непосредственным руководством
К.В. Беляева на предприятии ведется маркшейдерско-геодезическая работа, выстраивание взаимоотношений с коренным населением, работа по охране недр. В результате его деятельности Общество стало первым предприятием в России, удостоенным звания «Лучшая промышленная компания Российской Федерации по работе с коренным населением». В конкурсе «Черное золото Югры», который проводит Правительство Ханты-Мансийского автономного округа, Общество 12 раз становилось победителем в номинации «За сотрудничество с коренным населением». Ассамблея малочисленных народов Севера рекомендовала опыт работы западносибирского холдинга с коренными жителями в качестве позитивного примера. К.В. Беляев многие годы работает с коренным населением. Часто выезжает на территории традиционных предприятий. Благодаря ему в окружных национальных газетах появились новые шрифты со специфическими знаками. В начале 2000-х годов нефтяники поддержали две детские этнографические экспедиции «Встреча родов ханты». Сургутские ханты с детьми побывали на Ямале в Шурышкарском районе. Они познакомились с культурой, традициями, обычаями северных ханты. Это были встречи не только с детьми, но и с известными людьми этого края. По результатам этой экспедиции был издан сборник «Встреча родов ханты». Вторая детская экспедиция состоялась в городе Когалыме, где сургутские оленеводы встретились с ваховскими ханты. Дети вместе с родителями побывали в нескольких оленеводческих стойбищах. В рамках этого мероприятия были организованы встречи, мастер-классы, рыбалка, оленьи гонки. Дети надолго запомнили это мероприятие, обменялись информацией, фотографиями. В этой поездке приняли участие художники из посёлка Советский В. Савинов и из города Ханты-Мансийска Н. Иванов, а также хантыйская поэтесса М. Волдина, учёные: М. Лапина, Т. Волдина, Р. Решетникова. Экспедиция освещалась телерадиокомпаниями Югры и Ямала.
К. Беляев активно участвует в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, где делится опытом работы с коренными жителями.
За годы работы К.В. Беляев неоднократно награждался Почетными грамотами предприятий, Благодарностями и знаками отличия Правительства и Думы ХМАО-Югры, имеет благодарности Минэнерго РФ.
Коллектив редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» поздравляет Константина Васильевича с юбилеем и желает, чтобы он и дальше поддерживал творческие проекты коренных малочисленных народов Югры.
По предоставленным материалам А.В. Новьюхова подготовила Раиса Решетникова