Депутат Думы Югры Руслан Проводников принял участие в молодёжном форуме «Наше время»

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Депутат Думы Югры Руслан Проводников принял участие в молодёжном форуме «Наше время»

Мероприятие состоялось в посёлке Мужи Ямало-Ненецкого автономного округа.

В рамках программы Форума член Команды Югры Руслан Проводников побеседовал с участниками и гостями мероприятия, ответил на вопросы аудитории.

Парламентарий рассказал о себе и депутатской деятельности. Особое внимание он уделяет приобщению молодёжи к ведению здорового образа жизни, занятиям спортом, формированию у подростков стремления к формированию характера, воли, целеустремлённости.

По мере возможности Руслан Проводников оказывает содействие образовательным, спортивным учреждениям, организациям дополнительного образования детей в вопросах развития спорта и приобщения детей, подростков к спорту, организации их активного здорового досуга.

В рамках встречи народный избранник провёл тренировки и мастер-классы. Потренироваться и побороться за призы Руслана Проводникова смогли даже девушки. Специальные призы для самых смелых и отважных участников тренировки стали боксёрские перчатки с автографом чемпиона.

В ходе беседы парламентарий рассказал о своём увлечении поэзией. Вместе с ним представители молодого поколения читали в зале стихи Михаила Лермонтова, Сергея Есенина и других поэтов.

Заметим, что целью форума является содействие самореализации молодёжи из числа коренных малочисленных народов Севера, развитию молодёжных инициатив, а также вовлечение молодого поколения к занятиям спортом.

Информационно-аналитическое управление

Думы автономного округа

по данным депутата Думы Югры

Руслана Проводникова

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