Столица Югры примет Всероссийскую научно-практическую конференцию, посвященную развитию экологического образования

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Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:
21-22 мая в Ханты-Мансийске, в рамках 16-ой Международной экологической акции «Спасти и сохранить» состоится IX Всероссийская научно-практическая конференция «Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития».
Организаторами мероприятия выступают комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, правительство Ханты-Мансийского автономного округа, а также научный совет по проблемам экологического образования Российской Академии образования.
Отмечается, что конференция призвана стать и площадкой для представления опыта Югры и обсуждения инноваций в сфере экологического образования, которые смогут стать модельными для других регионов.
Планируется, что участие в конференции примут порядка 100 человек: приглашенные эксперты из различных субъектов РФ, педагоги образовательных организаций и учреждений, общественных организаций автономного округа и других регионов России, представители региональных исполнительных органов государственной власти. Они будут представлять доклады, посвященные наиболее актуальным вопросам формирования экологической культуры и путям ее реализации в образовательной практике разных уровней, общественно-просветительской деятельности среди разных социальных групп населения.
Добавим, что результаты предыдущих конференций были высоко оценены научной и педагогической общественностью России. Ряд новых и важных положений по развитию экологического образования в интересах устойчивого развития, которые обсуждались на конференциях в Югре, включены в рекомендательные документы ЮНЕСКО и стали известны за пределами нашей страны.