Завершился IV Всероссийский конгресс фольклористов, посвященный 210-летию П.В. Киреевского и 180-летию А.Н. Веселовского.

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Завершился IV Всероссийский конгресс фольклористов, посвященный 210-летию П.В. Киреевского и 180-летию А.Н. Веселовского.

Мероприятия прошли в Туле с 1 по 4 марта 2018 года. Конгресс стал знаковым событием четырехлетия для отечественных народоведческих наук. В мероприятиях конгресса приняли участие более 300 ученых и специалистов по народной культуре из 19 стран мира и 50 регионов России. Программа включала 16 секций, 3 дискуссионные площадки, презентации проектов по актуализации народной культуры и научных изданий.

            Югру на Конгрессе представляли Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, президент Ассоциации Домов (Центров) народного творчества уральского федерального округа Елена Евгеньевна Исламуратова и руководитель клубного формирования «Окружная школа Медвежьих игрищ», кандидат исторических наук и этнограф Тимофей Алексеевич Молданов.

В секции «Проблема актуализации фольклорной традиции» Елена Евгеньевна Исламуратова выступила с докладом «Принципы формирования и практики использования Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». В секции, посвященной вопросам изучения фольклорной несказочной прозы, Тимофей Алексеевич Молданов выступил с докладом «Медвежьи обрядовые песни: наставления для потомков»

По итогам Конгресса была принята резолюция, текст которой в ближайшие дни будет опубликован на официальных ресурсах Центра и ГРДНТ им. В.Д. Поленова. Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

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