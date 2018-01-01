Подтвердить учетную запись Портала госуслуг стало проще

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Подтвердить учетную запись Портала госуслуг стало проще

Для того чтобы получить доступ ко всем услугам Портала госуслуг, гражданам требуется подтвердить свою учетную запись. Раньше для успешного подтверждения необходимо было лично обращаться в Центры обслуживания (МФЦ или др.) или запрашивать подтверждение через ФГУП «Почта России».

Теперь подтвердить учетную запись можно онлайн (при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков):

через интернет-банк Сбербанк Онлайн веб-версии
через интернет-банк Тинькофф
через интернет-  или мобильный банк Почта Банк Онлайн

Для онлайн-подтверждения учетной записи необходимо совершить
3 простых шага:

1. Указать СНИЛС и паспортные данные в Личном кабинете на Портале госуслуг.
2. Дождаться завершения автоматической проверки личных данных.
3. Подтвердить учетную запись онлайн.

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

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Издатель
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