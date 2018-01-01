Подтвердить учетную запись Портала госуслуг стало проще

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Для того чтобы получить доступ ко всем услугам Портала госуслуг, гражданам требуется подтвердить свою учетную запись. Раньше для успешного подтверждения необходимо было лично обращаться в Центры обслуживания (МФЦ или др.) или запрашивать подтверждение через ФГУП «Почта России».
Теперь подтвердить учетную запись можно онлайн (при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков):
• через интернет-банк Сбербанк Онлайн веб-версии
• через интернет-банк Тинькофф
• через интернет- или мобильный банк Почта Банк Онлайн
Для онлайн-подтверждения учетной записи необходимо совершить
3 простых шага:
1. Указать СНИЛС и паспортные данные в Личном кабинете на Портале госуслуг.
2. Дождаться завершения автоматической проверки личных данных.
3. Подтвердить учетную запись онлайн.