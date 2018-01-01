В Югре определены лучшие педагоги 2018 года

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В Белоярском завершился региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры – 2018».
С 12 по 15 марта 52 педагога состязались в номинациях «Учитель года – 2018» (19 участников), «Сердце отдаю детям – 2018» (9 участников), «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 2018» (14 участников), «Учитель родного языка и литературы – 2018» (4 участника), «Педагог-психолог года – 2018» (6 участников).
Задачей представителей профессии было не только продемонстрировать глубокое знание своей деятельности, но и проявить творческий подход к работе. В рамках конкурсных испытаний участники посещали мастер-классы, рассуждали о будущем образования в современном мире, обсуждали передовые методики и технологии преподавания.
По результатам конкурсов, победителями стали:
- в номинации «Учитель года – 2018» - учитель иностранных языков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов Александра Колесникова (г. Сургут);
- в номинации «Сердце отдаю детям - 2018» - педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Новое поколение» Наталья Эйхвальд (Октябрьский район);
- в номинации «Педагог-психолог года – 2018» - педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №77 «Бусинка2 Оксана Тихонова (г. Сургут);
- в номинации «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 2018» - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34 «Берёзка» Регина Андреева (г. Сургут);
- в номинации «Учитель родного языка и литературы – 2018» - педагог дополнительного образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват» Анастасия Вахат (Белоярский район).
Впереди у победителей – всероссийские конкурсы профессионального мастерства.