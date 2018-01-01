Выявлены лучшие педагоги Югры

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В г. Белоярском Ханты-Мансийского автономного округа – Югры собрались профессионалы в сфере образования на региональный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Педагог года Югры – 2018». С 12 по 15 марта 53 педагога соревновались в номинациях «Учитель года – 2018», «Сердце отдаю детям – 2018», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 2018», «Учитель родного языка и литературы – 2018», «Педагог-психолог года – 2018».
В номинации «Учитель родного языка и литературы – 2018» приняли участие: Анастасия Евгеньевна Вахат из с. Полновата Белоярского района, Ирина Дмитриевна Енова из с. Теги Берёзовского района, Лариса Николаевна Карпенко из с. Нижние Нарыкары Октябрьского района, Галина Сергеевна и Ирина Максимовна Молдановы из Ханты-Мансийска. В течение четырёх дней они показывали своё мастерство, умения и навыки в области преподавания родных языков. В первый день каждый из учителей представил себя в конкурсном задании «Визитная карточка». Во второй день они проявили себя в преподавании урока родного языка на базе Казымской общеобразовательной средней школы.
На следующий день состоялся круглый стол с депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александром Новьюховым, на котором обсуждались проблемы сохранения и развития хантыйского и мансийского языков. Затем конкурсанты показывали мастер-классы по преподаванию уроков с использованием технических средств, методов декоративно-прикладного искусства.
В четвёртый день участники конкурса приняли участие во Всероссийском круглом столе по обсуждению проблем сохранения и развития родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, на котором также рассматривались вопросы хантыйской письменности.
На закрытии были награждены победители и участники конкурса. Среди учителей родного языка первое место завоевала А.Е. Вахат, второе – Л.Н. Карпенко, третье – И.Д. Енова. Журналисты газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» от всей души поздравляют победителей регионального этапа конкурса «Педагог года Югры – 2018» и желают дальнейших творческих успехов!
Надежда Рагимова
Ай кєр тыӑщ 12-15-мит хӑтӑтн Нуви сӑңхум вошн «Педагог года Югры – 2018» нємпи вән мирхот мӑнӑс. Щӑта 52 хӑннєхә округ арсыр вошӑт эвӑт ӑктӑщийсӑт. ыв вет кӑсупсыйн кӑссӑт: «Учитель года – 2018», «Сердце отдаю детям – 2018», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 2018», «Учитель родного языка и литературы – 2018», «Педагог-психолог года – 2018».
Рәт ясӑңа па литуратурая няврємӑт вәнтӑты ёх кўтн кӑссӑт: Анастасия Евгеньевна Вахат Понавӑт вош эвӑт, Ирина Дмитриевна Енова Тєк кәрт эвӑт Сўмӑтвош район, Лариса Николаевна Карпенко Ным Няръёх эвӑт Мӑнстар район, Галина Сергеевна па Ирина Максимовна Молдановңӑн Ёмвош эвӑт. Иса нєңӑт ня хӑт мӑр тәса ыв вєра вантӑсӑт. Оӑңмит хӑтӑн ыв оңенӑн путӑртыйсӑт, хута сєма питсӑт, хән рәпитты питсӑт, яксӑт, арисӑт. Кимит хӑтӑн ыв няврємӑта рәт ясӑң урокӑт тәсӑт. Еы хӑтӑн ыв жюри ёха вантӑсӑт, хутыса яма, тәса па әмща ыв урока эщӑтӑт. Щӑта округ дума депутат Александр Новьюхов пиа шуши мир ясңӑтн вәты нўшайт оӑңӑн путӑртсӑт. Нямит хӑтӑн ыв кәща ёх пиа еңта пӑсана ӑктӑщийсӑт па ищи арсыр вєрӑт оӑңӑн ясӑң тәсӑт.
Юхи хӑщум хӑт щи вән мирхотн нух питум ёх ишӑксыйт па мойӑсыйт. Рәт ясӑңа няврємӑт вәнтӑты ёх кўтн оӑңмит тӑхи А.Е. Вахат хоумтӑс, кимит – Л.Н. Карпенко, хәмит – И.Д. Енова. Мўң, «Хӑнты ясӑң» па «Луима сэрипос» газетайңӑнӑн рәпитты ёх, ям ясңӑт нух питум хуятӑта лупўв. Еы ищиты яма па вуаңа вєран тўваты!
Надежда Рагимова