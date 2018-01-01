Выявлены лучшие педагоги Югры

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Выявлены лучшие педагоги Югры

В г. Белоярском Ханты-Мансийского автономного округа – Югры собрались профессионалы в сфере образования на региональный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Педагог года Югры – 2018». С 12 по 15 марта 53 педагога соревновались в номинациях «Учитель года – 2018», «Сердце отдаю детям – 2018», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 2018», «Учитель родного языка и литературы – 2018», «Педагог-психолог года – 2018».

В номинации «Учитель родного языка и литературы – 2018» приняли участие:  Анастасия Евгеньевна Вахат из с. Полновата Белоярского района, Ирина Дмитриевна Енова из с. Теги Берёзовского района, Лариса Николаевна Карпенко из с. Нижние Нарыкары Октябрьского района, Галина Сергеевна и Ирина Максимовна Молдановы из Ханты-Мансийска. В течение четырёх дней они показывали своё мастерство, умения и навыки в области преподавания родных языков. В первый день каждый из учителей представил себя в конкурсном задании «Визитная карточка». Во второй день они проявили себя в преподавании урока родного языка на базе Казымской общеобразовательной средней школы.

На следующий день состоялся круглый стол с депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александром Новьюховым, на котором обсуждались проблемы сохранения и развития хантыйского и мансийского языков. Затем конкурсанты показывали мастер-классы по преподаванию уроков с использованием технических средств, методов декоративно-прикладного искусства.

В четвёртый день участники конкурса приняли участие во Всероссийском круглом столе по обсуждению проблем сохранения и развития родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, на котором также рассматривались вопросы хантыйской письменности.

На закрытии были награждены победители и участники конкурса. Среди учителей родного языка первое место завоевала А.Е. Вахат, второе – Л.Н. Карпенко, третье – И.Д. Енова. Журналисты газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» от всей души поздравляют победителей регионального этапа конкурса «Педагог года Югры – 2018» и желают дальнейших творческих успехов!

Надежда Рагимова

Няврємӑт вәнтӑты ёх кӑссӑт

Ай кєр тыӑщ 12-15-мит хӑтӑтн Нуви сӑңхум вошн «Педагог года Югры – 2018» нємпи вән мирхот мӑнӑс. Щӑта 52 хӑннєхә округ арсыр вошӑт эвӑт ӑктӑщийсӑт. ыв вет кӑсупсыйн кӑссӑт: «Учитель года – 2018», «Сердце отдаю детям – 2018», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 2018», «Учитель родного языка и литературы – 2018», «Педагог-психолог года – 2018».

Рәт ясӑңа па литуратурая няврємӑт вәнтӑты ёх кўтн кӑссӑт: Анастасия Евгеньевна Вахат Понавӑт вош эвӑт, Ирина Дмитриевна Енова Тєк кәрт эвӑт Сўмӑтвош район, Лариса Николаевна Карпенко Ным Няръёх эвӑт Мӑнстар район, Галина Сергеевна па Ирина Максимовна Молдановңӑн Ёмвош эвӑт. Иса нєңӑт ня хӑт мӑр тәса ыв вєра вантӑсӑт. Оӑңмит хӑтӑн ыв оңенӑн путӑртыйсӑт, хута сєма питсӑт, хән рәпитты питсӑт, яксӑт, арисӑт. Кимит хӑтӑн ыв няврємӑта рәт ясӑң урокӑт тәсӑт. Еы хӑтӑн ыв жюри ёха вантӑсӑт, хутыса яма, тәса па әмща ыв урока эщӑтӑт. Щӑта округ дума депутат Александр Новьюхов пиа шуши мир ясңӑтн вәты нўшайт оӑңӑн путӑртсӑт. Нямит хӑтӑн ыв кәща ёх пиа еңта пӑсана ӑктӑщийсӑт па ищи арсыр вєрӑт оӑңӑн ясӑң тәсӑт. 

Юхи хӑщум хӑт щи вән мирхотн нух питум ёх ишӑксыйт па мойӑсыйт. Рәт ясӑңа няврємӑт вәнтӑты ёх кўтн оӑңмит тӑхи А.Е. Вахат хоумтӑс, кимит – Л.Н. Карпенко, хәмит – И.Д. Енова. Мўң, «Хӑнты ясӑң» па «Луима сэрипос» газетайңӑнӑн рәпитты ёх, ям ясңӑт нух питум хуятӑта лупўв. Еы ищиты яма па вуаңа вєран тўваты!

Надежда Рагимова 

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
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