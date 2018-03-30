Номинант литературной премии Уральского Федерального округа 2018 года – герой литературной гостиной

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Номинант литературной премии Уральского Федерального округа 2018 года – герой литературной гостиной

30 марта 2018 года в 15.00 в Мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова открывает двери литературной гостиной с презентацией сборника стихов и произведений на мансийском и русском языках «Ятил войкан»-«Милое пресветлое» Светланы Динисламовой.  

Наследие поэтов и писателей Югры уже четвертый творческий сезон становится темой встреч в Мемориальном кабинете-музее Ювана Шесталова, героями гостиной уже становились Юрий Вэлла, Микуль Шульгин, Юван Шесталов, Андрей Тарханов, гостями - Мария Волдина, Владимир Енов, Вадим Орлов, «Югорские ваганты».

Светлана Динисламова уже становилась инициатором, гостем литературных гостиных, где выступала исследователем творчества Ювана Шесталова, автором изданий для детей и взрослых, сподвижником и наставником молодых талантливых авторов Югры.

Предстоящая встреча посвящена недавно вышедшему и уже номинированному в 2018 году на Литературную премию Уральского Федерального округа сборнику «Милое пресветлое», который, по словам автора, биографичен.

Приглашаем на литературную гостиную

«Ятил войкан»-«Милое пресветлое»

30 марта 2018 года в 15.00

по адресу: Тобольский тракт,4, комплекс «Югорская долина», корпус «Президент» 2 этаж.

 Справки по телефону: +7(3467)315-718

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*Справочно: в 2018 году номинантами на Литературную премию Уральского Федерального округа стали 13 авторов, представляющих Тюменскую, Свердловскую, Челябинскую области, Москву, Киров, Уфу и Ханты-Мансийский автономный округ.

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