В Окружном Доме народного творчества отметили День работника культуры

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День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта, начиная с 2008 года. В этот день свой профессиональный праздник отмечают представители творческих специальностей, сотрудники российских библиотек, музеев, дворцов культуры и сельских клубов, филармоний и других учреждений культуры.
В рамках празднования Дня работника культуры 23 марта в Окружном Доме народного творчества прошел цикл мероприятий.
Выставка рукописей и редких изданий из фондов Окружного Дома народного творчества для работников и гостей учреждения была презентована заведующей сектором культуры обско-угорских народов Нестеровой Светланой Николаевной. Зрители познакомились с историей становления организации, внимательно изучая экспонаты народного творчества, фольклорного материала, предметов быта, снимки и другой этнографический материал, собранный за 60-лет работы Окружного Дома народного творчества.
Заведующий отделом национальных культур Банников Виктор Николаевич представил зрителям инсталляцию первого рабочего кабинета только что открывшегося Дома творчества. Выступление Виктора Николаевича больше всего внимания вызвало у самых юных посетителей выставки.
Главным событием стал праздничный концерт, в рамках программы которого помимо выступлений коллективов клубных формирований учреждения с поздравлением выступила директор Окружного Дома народного творчества Исламуратова Елена Евгеньевна.
«Там, где Культура, там и Мир. Культура есть накопление высочайшей Благодати, высочайшей Красоты, высочайшего Знания» – с этих слов великого русского художника Николая Рериха начала свое выступление Елена Евгеньевна. Директор учреждения также выразила отдельные слова благодарности за плодотворное сотрудничество волонтерам, организациям-партнерам и ветеранам Окружного Дома народного творчества.
Самым теплым моментом стало чествование ветеранов сферы культуры – людей, которые всю свою жизнь посвятили развитию культуры в Югре.
Председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, депутат Думы автономного округа, Еремей Данилович Айпин в своем выступлении отметил, что был впечатлен представленными выставками, характеризующими деятельность Окружного Дома народного творчества в разные периоды его работы.