В Югре проходит региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов

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В Югре проходит региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов

С 25 марта по 10 апреля 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе  - Югре проходит  региональный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

Конкурс проходит  в формате конкурсного отбора лучших видеороликов записи выступлений среди победителей муниципального этапа.

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»  - соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. В конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов учреждений общего и дополнительного образования не старше 17 лет на момент проведения отборочных туров всероссийского финала конкурса (май 2018 года).

Конкурс проводится с целью  повышения интереса к чтению у детей и подростков, расширения читательского кругозора детей, знакомства детей с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв., которые не входят в школьную программу, и зарубежной литературой.

Победители регионального этапа примут участие во всероссийском финале конкурса, который состоится в мае 2018 года в Москве. Суперфинал запланирован на 3-6 июня 2018 года.

Конкурс «Живая классика» проводится под патронатом Министерства образования и науки Российской Федерации. Организаторы регионального этапа конкурса выступили Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования».

Региональный куратор конкурса: Добрынина Елена Васильевна, специалист управления методического обеспечения и анализа АУ «Институт развития образования». Тел. 8(3467)38-83-36 доп. 203; E-mail: dev@iro86.ru

Вся информация по региональному этапу VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» размещается на сайте http:iro86.ru во вкладке «Конкурсы — VII Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика».

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