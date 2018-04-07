Вороний день в музее «Торум Маа»

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Вороний день в музее «Торум Маа»

7 апреля 2018 года в 12.00 на территории открытой экспозиции «Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» состоится  Интерактивный выставочный проект «Музей живой культуры»: Вороний день в музее «Торум Маа». 

В традиционный обрядовый праздник обских угров  -  ВОРОНИЙ ДЕНЬ (Вурнга хатл - хант.; Урин эква хотал - манс.) в музее ежегодно собираются все те, кто испытывает потребность поприветствовать прилет первых птиц, несущих весть о пробуждении природы, и Ворону – вестницу весны.

Вороний день – это праздник весны и веселья, знаменующий приход столь долгожданной весны, это символ единения всего живого в ожидании яркого солнца и его бесценного тепла. Праздник связан с зарождением новой жизни, помогает настроиться на новый период жизни, на ожидание лучшего. Ворона, прилетая на север, приносит людям вести о приходе весны. Своим криком она как бы пробуждает природу, и, кажется, приносит саму жизнь. В песнях народа ханты о вороне подробно рассказывается, о её путешествии и пожелании: «... за много дней до моего появления, за много дней моего перелёта, счастливые женщины, счастливых мальчиков-девочек пусть заимеют, пусть (в колыбельке) качают».  Поэтому и отношение к ней особое, считается покровительницей женщин и детей, главная цель праздника – создание особой доброжелательной атмосферы для детей, которая помогает им настраиваться на новый период жизни.  

В программе праздника: театрализованный пролог, мастер-класс – конкурс на лучшее гнездо для вороны, конкурсы стихов, загадок, пословиц, поговорок, спортивно-культурная программа «Этно-старт», дегустация блюд национальной кухни и многое другое.

Входной билет для детей (3-16 лет) – 50 рублей, для взрослых – 100 рублей.

Будем рады встрече с Вами на открытой экспозиции музея

по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Собянина, 1!

Телефоны для справок: +7(3467) 322-058, 315-722

Будем рады вашему участию в конкурсах стихов, пословиц и поговорок!

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