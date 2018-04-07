Югорчан приглашают стать участниками проекта «Вектор «Детство – 2018»

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Проект «Вектор «Детство – 2018» реализуется по инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Его цель – поддержка социальных государственных и общественных проектов на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между государственными структурами, органами власти субъектов Российской Федерации и некоммерческими общественными организациями.
В инициативе принимают участие проекты, реализуемые органами государственной власти, некоммерческими общественными объединениями и организациями в регионах России, направленные на поддержку семьи, детства, отцовства и материнства.
Для участия в конкурсе принимаются проекты по направлениям:
- поддержка приемных семей;
- поддержка многодетных семей;
- поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- поддержка детей-инвалидов. Поддержка детей с редкими заболеваниями;
- поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Постинтернатное сопровождение. Наставничество;
- профилактика абортов;
- поддержка молодых семей;
- помощь детям и подросткам с девиантным поведением;
- поддержка талантливых детей;
- профилактика отказов от новорожденных.
Прием заявок осуществляется до 1 апреля.
Рассмотрение и оценку поступивших заявок проводит экспертная группа Проект-центра при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка, в которую входят эксперты и практики из числа видных учёных и специалистов в соответствующих областях.
Победители будут объявлены в следующих номинациях:
- «Проект года-2018» – лучший проект года;
- «Топ -10» – десять лучших региональных проектов (по одной в каждой номинации);
- «Топ -100» – рейтинг региональных проектов.
Регионы, представившие лучшие проекты на Инициативу становятся участниками реестра регионов, на территории которых реализуются проекты Инициативы. Реестр публикуется на официальном сайте Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.
Награждение победителей состоится на съезде Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, который пройдет 28- 30 мая 2018 г. в Москве.
Подробная информация о проекте: http://www.vectordetstvo.ru/