Праздник весны у коренных малочисленных народов Севера

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Весна – время пробуждения природы и всего живого. Весна олицетворяет собой рождение года, момент, когда тепло побеждает холод, а Свет — Тьму.
Друиды связывали с возрождением жизни на земле и с весной – зайца. А в Западной традиции весна символизируется ягненком, являющимся символом обновления.
В Китае мифологическим вестником весны считался зеленый дракон, страж Востока. Важным символом весны в Поднебесной являлся и бык, олицетворявший собой плодовитость и земледелие.
У славян одним из весенних символов являлся жаворонок. Не зря же в России, на Украине и в Белоруссии в день Сорока мучеников, приходящийся на конец марта, пекли птичек из теста, так называемых жаворонков. Фигурки подкидывали вверх и кричали: «Жаваронычки, прилетите к нам, красну весну принесите нам!»
Испокон веков в культуре разных народов птица олицетворяла один из самых емких и распространенных образов, являясь символом счастья. Она связывает человека с небом. В славянской культуре птица – знак счастливого брака, жениха и невесту величают лебедем да лебедушкой. Народные мастера изготавливают птиц из лыка, дерева, глины и других природных материалов. Считается, что они несут благую весть в дом.
У северных народов почитаемой птицей считается ворона. В хантыйских и мансийских преданиях вороны выступают покровительницами женщин и детей. Ворона у этих народов также олицетворяет новую жизнь, начало нового года. Весной именно ворона первой из птиц прилетает на Север, своим громким карканьем провозглашая приход весны и пробуждая природу. По древним поверьям ханты и манси, весна прибывает на Север, крепко держась за вороний хвост. Одна из хантыйских легенд гласит: «Давно это было. Как-то весной прилетела ворона в наш северный край. Летала-летала, вокруг нет никого, холодно, хмуро. Собралась она с силами и каркнула во все горло. Полетело ее звонкое: «Кар-Кар!» над просторами Севера, над могучей рекой Обь, отозвалось в Уральских хребтах. От этого крика ожила Земля, проснулся человек. С этого дня и начался род ханты».
«Вурна Хатл» или «Вороний день» – древний праздник малочисленных народов Севера, символизирующий приход весны. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре его отмечают ежегодно во вторую субботу апреля.
По традиции в Вороний день ханты и манси на священных местах готовят пищу на костре, молятся духам, кланяются березе, символизирующей женщину. На дерево повязывают разноцветные лоскутки, монеты, кукол и бублики, как символ солнца. Готовясь к прилету пернатой гостьи, в этот день малыши с заботой делают своими руками гнезда из веток, камышей, украшенные яркими лентами. Считается, чем больше гнезд, тем добрее будет священная ворона.