Пожилые югорчане остаются востребованным поколением

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Департамент общественных и внешних связей сообщает:
В правительстве Югры в формате видеоконференцсвязи прошло заседание координационного совета по реализации социальной политики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов. Мероприятие провел заместитель губернатора Всеволод Кольцов.
За последнее десятилетие численность лиц пенсионного возраста в автономном округе увеличилась в 2,1 раза и составляет 317,9 тыс. человек (19,9% населения). По прогнозу, к 2020 году в Югре пенсионеры по старости будут составлять 21,6% населения. Одно из закономерных последствий старения как социально-демографического процесса – рост потребности в социальных услугах.
О развитии и поддержке культурно-образовательных центров в муниципальных образованиях автономного округа рассказала директор окружного Дома народного творчества Елена Исламуратова: «В целях развития и поддержки художественно-творческой и просветительской деятельности для граждан старшего поколения в 2017 году учреждениями культурно-досугового типа реализован комплекс мероприятий, направленный на удовлетворение их культурных потребностей. В 2017 году в округе было проведено 2012 мероприятий, количество пожилых зрителей составило почти 160 тысяч человек».
Наиболее востребованными остаются театрализованные представления, тематические вечера, голубые огоньки, концертные, развлекательные и конкурсные программы, вечера отдыха, фестивали и конкурсы. Для жителей Сургутского района таким значимым событием является конкурс-фестиваль народного творчества пожилых людей «Серебряная карусель». В Ханты-Мансийском районе - районный фестиваль народного творчества «Не стареют душой ветераны», в Нефтеюганском районе - районный фестиваль-конкурс художественного творчества людей старшего поколения «Струны сердца», в Лангепасе проводится городской смотр творчества пожилых людей «Мы молоды душой».
В учреждениях муниципальных образований Югры создано 270 клубных формирований для старшего поколения, участниками которых являются 3956 человек.
Большое значение имеет организация работы по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия народов, населяющих Югру. Также Всеволод Кольцов акцентировал внимание на необходимости участия граждан старшего поколения в совместных проектах с детьми и молодежью, в проектах милосердия.
Об опыте популяризации занятий скандинавской ходьбой среди граждан старшего поколения рассказала заместитель директора департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух. По ее словам, работа с пожилыми гражданами ведется по двум направлениям: привлечение к систематическим занятиям по видам спорта и к участию в спортивно-массовых мероприятиях.
«В 2017 году на базе учреждений физической культуры и спорта автономного округа для пожилых людей проведено около 500 физкультурно-спортивных мероприятий. Более 8000 пожилых людей в них приняло участие. Основная форма занятий с людьми пожилого возраста – эта группы здоровья, которые включают в себя посещение зала групповых занятий, игрового зала, бассейна и сауны. Наиболее широкое распространение получило физкультурное движение «скандинавская ходьба». Для ее популяризации департамент физической культуры и спорта Югры совместно с департаментом здравоохранения разработал комплексный план мероприятий. В ноябре 2017 года были проведены семинары для судейских бригад муниципальных образований, на которых освещался вопрос методики подготовки и принятия нормативов у граждан пожилого возраста по скандинавской ходьбе. В семинарах приняло участие 168 слушателей».
Сегодня скандинавская ходьба развивается в 22 отделениях (группах) в 9 муниципальных образованиях: в Березовском районе, Кондинском районе, Лангепасе, Пыть-Яхе, Сургуте, Сургутском районе, Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе, Югорске.
Всеволод Кольцов в связи с этим поставил задачу принять меры по развитию скандинавской борьбы во всех муниципальных образованиях: «Это же малозатратный вид занятий – не надо строить стадионов, приобретать дорогостоящее оборудование. Занятия очень востребованы, поэтому надо дать всем возможность научиться этому».
Он предложил использовать опыт Нижневартовска, где в 2017 году в разных частях города было устроено 4 терренкура и еженедельно подготовленные инструкторы проводят занятия с желающими освоить скандинавскую ходьбу. Кроме того, Всеволод Кольцо предложил организовать школу скандинавской ходьбы в санатории «Юган».