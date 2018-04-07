В 2018 году акция «Спасти и сохранить» будет посвящена обращению с отходами

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Департамент общественных и внешних связей сообщает:
В Ханты-Мансийске под председательством первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению в автономном округе Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» - широкомасштабный социально значимый экологический проект, который реализуется в автономном округе с 2003 года, проводится под эгидой ЮНЕСКО и Международной ассоциации «Северный форум», при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства образования и науки РФ. В этом году мероприятие будет проходить в Югре уже в 16-ый раз.
Тематика акций определяется ежегодно с учетом актуальных экологических проблем в регионе на этот период и объявленных тематических годах в России и Югре. Таким образом, темой акции этого года, которая пройдет с 18 мая по 8 июня, станет обращение с отходами, а слоганом – «Чистота планеты начинается с тебя».
Геннадий Бухтин отметил важность выбранной темы: «Год экологии прошел, но, тем не менее, вопросы экологии стоят на первом плане и для органов государственной власти, и для общественности, и для всех жителей. Они касаются всех напрямую. До 1 января 2019 года вся страна перейдет на работу в условиях нового регулирования обращения с твердыми бытовыми отходами. Югра достаточно много работает для уменьшения и накопленного ущерба, и свалок, и прочего. Но работы еще много. К моменту старта акции должны быть приняты соответствующие нормативные акты, должен состояться конкурс по выбору регионального оператора, должна запуститься вся схема».
По словам первого заместителя руководителя Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Александра Бирюкова, на сегодняшний день уже подготовлен проект концепции акции, а также планы организации мероприятий, в том числе проводимых совместно с ЮНЕСКО.
«В целом сформирован план акции по предложению органов государственной власти и членов организационного комитета – это 39 мероприятий, 9 из них международного и межрегионального уровней, куда будут приглашены представители субъектов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках заключенных с правительством Югры соглашений. План будет утвержден распоряжением правительства округа», - сообщил Александр Бирюков.
Добавим, что план мероприятий включает в себя и уже полюбившиеся югорчанам события, которые носят ежегодный характер. Среди них: международная акция «Марш парков», международный конкурс-выставка «Красная книга глазами детей», конференция молодых специалистов, Международный молодежный форум «Одна планета – одно будущее», а также Музейная Арт-майовка и Международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить» и другие.