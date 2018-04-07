Александр Новьюхов рассказал о принятых поправках в федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов

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Александр Новьюхов рассказал о принятых поправках в федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов

Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении поправки в закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов. Предлагается компенсировать коренным малочисленным народам Севера убытки от хозяйственной деятельности различных организаций и физлиц.

Как рассказал депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов, законопроект «О внесении изменений в статью 8 федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» был представлен на рассмотрение депутатов Правительством Российской Федерации.

Как сказано в пояснительной записке к закону, интенсивное освоение Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации противоречит укладу жизни коренных малочисленных народов, поскольку сопровождается, с одной стороны, прямым отчуждением территорий, используемых коренными сообществами, а с другой – приводит к серьёзному ухудшению состояния окружающей среды, что существенно затрудняет их жизнедеятельность.

«Новый законопроект закрепляет механизм компенсации ущерба коренному населению от хозяйственной деятельности промышленных компаний. Ранее регионы самостоятельно определяли системы взаимодействия с коренными народами. Единый механизм гарантирует коренным жителям получение компенсаций, вне зависимости от формы собственности промышленных компании», – подчеркнул окружной парламентарий.

Кроме этого, в рамках работы над законом предполагается подготовка новой методики подсчёта ущерба. Александр Новьюхов подчеркнул, что Федеральное агентство по делам национальностей имеет ключевые наработки для определения порядка и методики возмещения убытков КМНС, основанные на региональном опыте, в том числе на опыте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Ущерб представителям КМНС будет возмещаться как в индивидуальном порядке, так и общинам, а компенсацию будут взимать не только с предприятий, но и с государства, в том числе из бюджетов регионов и муниципалитетов.

«Сейчас очень важно, чтобы законопроект был принят во втором чтении в текущей редакции, без принципиальных изменений», – подытожил член Команды Югры Александр Новьюхов.

Информационно-аналитическое управление

Думы автономного округа

по данным Михаила Еремеевского,

помощника депутата Думы Югры

Александра Новьюхова

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