Александр Новьюхов рассказал о принятых поправках в федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов

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Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении поправки в закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов. Предлагается компенсировать коренным малочисленным народам Севера убытки от хозяйственной деятельности различных организаций и физлиц.
Как рассказал депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов, законопроект «О внесении изменений в статью 8 федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» был представлен на рассмотрение депутатов Правительством Российской Федерации.
Как сказано в пояснительной записке к закону, интенсивное освоение Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации противоречит укладу жизни коренных малочисленных народов, поскольку сопровождается, с одной стороны, прямым отчуждением территорий, используемых коренными сообществами, а с другой – приводит к серьёзному ухудшению состояния окружающей среды, что существенно затрудняет их жизнедеятельность.
«Новый законопроект закрепляет механизм компенсации ущерба коренному населению от хозяйственной деятельности промышленных компаний. Ранее регионы самостоятельно определяли системы взаимодействия с коренными народами. Единый механизм гарантирует коренным жителям получение компенсаций, вне зависимости от формы собственности промышленных компании», – подчеркнул окружной парламентарий.
Кроме этого, в рамках работы над законом предполагается подготовка новой методики подсчёта ущерба. Александр Новьюхов подчеркнул, что Федеральное агентство по делам национальностей имеет ключевые наработки для определения порядка и методики возмещения убытков КМНС, основанные на региональном опыте, в том числе на опыте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Ущерб представителям КМНС будет возмещаться как в индивидуальном порядке, так и общинам, а компенсацию будут взимать не только с предприятий, но и с государства, в том числе из бюджетов регионов и муниципалитетов.
«Сейчас очень важно, чтобы законопроект был принят во втором чтении в текущей редакции, без принципиальных изменений», – подытожил член Команды Югры Александр Новьюхов.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Михаила Еремеевского,
помощника депутата Думы Югры
Александра Новьюхова