Арендное жилье

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Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:
В ходе проверки, проведенной по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в 2017 году, было установлено, что на территории Уральского федерального округа наемные дома коммерческого и социального использования были созданы только в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
В настоящее время органами исполнительной власти приняты меры, направленные на устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки.
В целях устранения пробелов правового регулирования правоотношений в указанной сфере на региональном уровне принят один обязательный нормативный правовой акт (Курганская область), в стадии принятия 4 нормативно-правовых акта (3 в Курганской и один в Свердловской областях), на уровне муниципальных образований издано 193 нормативных правовых акта, направленных на формирование рынка доступного арендного жилья.
Во всех регионах Уральского федерального округа приняты либо находятся в стадии утверждения программные документы, предусматривающие создание на их территории арендных домов социального и коммерческого использования и финансирование указанных проектов.
Программными документами предусмотрены мероприятия, направленные на оказание государственной поддержки в форме льготного налогообложения (налог на имущество) для организаций, осуществляющих эксплуатацию наемных домов, и субсидий отдельным категориям граждан на возмещение части платы за найм жилого помещения. Проведена работа с инвесторами.
На территории муниципальных образований определены земельные участки, на которых возможно строительство арендного жилья, а также жилые дома, которые возможно использовать в качестве арендных домов, в том числе социального использования.
В практической стадии реализации находятся проекты по созданию арендных домов в четырех из пяти субъектов Российской Федерации, своевременно не обеспечивших формирование рынка доступного и комфортного арендного жилья.
В г.Тобольске Тюменской области при участии Единого института развития в жилищной сфере, ПАО «СИБУР Холдинг» и Правительства Тюменской области реализуется проект строительства 16 наемных домов. Дома введены в эксплуатацию, осуществляется заселение и заключение договоров с гражданами. Кроме того, в г.Тюмени в первом полугодии 2018 г. планируется ввод в эксплуатацию еще трех домов, жилые помещения в которых будут использоваться в качестве арендного жилого фонда.
В текущем году на территории г.Челябинска планируется реализовать инвестиционный проект создания наемного дома социального использования путем перепрофилирования существующего жилого
138-квартирного дома, в котором 69 квартир (общей площадью 4 143 кв.метров) будут предоставляться в социальный найм.
В Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 – 2019 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства двух наемных домов в сумме 35,2 млн.рублей. Принято решение о выделении денежных средств в объеме 300 млн.рублей на 2018 год и далее ежегодно такую же сумму до 2020 года на строительство арендных домов.
В Свердловской области определен пилотный проект по созданию жилищного фонда социального использования в Нижнетуринском городском округе путем перепрофилирования существующего муниципального общежития квартирного типа общей жилой площадью около 4 000 кв.метров в наемный дом социального использования.
В г.Кургане в первом полугодии текущего года планируется предоставить уже сформированный земельный участок под строительство многоквартирного наемного жилого дома.
В связи с тем, что пробелы правового регулирования правоотношений в указанной сфере в полном объеме не устранены и практическая реализация проектов создания арендных домов не завершена аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации будут продолжены мероприятия последующего контроля за результатами проверки.