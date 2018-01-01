Югра готовится к сезону лесных пожаров

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Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:
Совещание «Готовность автономного округа к лесопожарному сезону 2018 года. Противопожарное обустройство населенных пунктов» пройдет 5 апреля в Югорске.
В совещании примут участие специалисты лесного хозяйства региона, сотрудники Природнадзора Югры, МЧС и Авиалесоохраны округа. Они детально обсудят систему взаимодействия всех служб при тушении лесных пожаров и схему информирования общественных организаций и населения о ситуации, связанной с лесными пожарами. Представители муниципалитетов автономного округа отчитаются о противопожарном обустройстве населенных пунктов. После совещания программой запланированы тактико-специальные учения по тушению пожаров в лесу.
Отметим, подготовка к сезону лесных пожаров в Югре – одна из первостепенных задач, которая находится на особом контроле Правительства региона и департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа.
В данный момент в регионе утверждён единый План проведения мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону, Сводный план тушения лесных пожаров автономного округа на 2018 год, а также подписан приказ о введении пожароопасного сезона с 23 апреля. Разработаны 14 планов тушения лесных пожаров на территории территориальных отделов – лесничеств.
По словам специалистов лесного хозяйства Югры, к тушению пожаров в лесах автономного округа в этом году согласно Сводному плану планируется привлечь 2177 человек и 1297 единиц техники. Уже заключили 14 государственных контрактов на аренду летательных аппаратов для проведения авиационного мониторинга и тушения лесов с общим объемом лётного времени 4193 часа, из них: 13 самолетов Ан-2 – 1511 часов, 9 самолетов Аэропракт-22 – 1515 часов, 12 вертолетов Ми-8 – 1113 часов, 3 вертолета Ми-8 АМТ для работы с ВСУ-5А – 54 часа.
По примеру прошлых лет, в наступающем лесопожарном сезоне работа будет продолжена и с казачьими обществами. Они помогут специалистам лесного хозяйства, Авиалесоохраны Югры и контрольно-надзорным органам автономного округа проводить ежедневный наземный мониторинг пожарной опасности в лесах. Для этих целей из федерального и окружного бюджетов выделено 950 тысяч рублей. Опыт работы с казачеством в автономном округе неоднократно отмечался на федеральном уровне.
В целом в 2018 году финансирование мероприятий по охране лесов от пожаров в регионе составит 951 млн рублей, из них 557 млн выделили из окружного бюджета, 393 млн поступили из федерального. В эту сумму входят не только затраты на тушение, мониторинг лесных пожаров и противопожарное обустройство лесов, но и содержание Авиабазы, материально техническое оснащение отделений и филиалов, а также налог на имущество, которое учреждению необходимо будет выплатить.
Напомним, в прошлом году пожароопасный период в Югре начался 5 мая. На территории автономного округа было зарегистрировано 389 лесных пожаров, площадь которых составила 59 571,29 га. Сезон лесных пожаров в регионе закрыли 1 октября.