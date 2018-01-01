Продолжается прием заявок в Окружном интернет-конкурсе изобразительного искусства &quot;Радуга Югры&quot;, посвященном юбилею Г.С. Райшева

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Продолжается прием заявок в Окружном интернет-конкурсе изобразительного искусства "Радуга Югры", посвященном юбилею Г.С. Райшева

В 2018 году по Указу Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в России стартовало Десятилетие Детства. В связи с этим учреждения культуры организуют творческие проекты, направленные на выявление и поддержку юных дарований, проводятся мероприятия информационно-познавательной и обучающей направленности.

Кроме того в этом году празднует свой 85-летний юбилей Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автор большого количества живописных полотен и графических работ Геннадий Степанович Райшев. Окружной Дом народного творчества является хранителем уникальной коллекции картин самобытных художников Югры, авторов некоторых из них является Г.С. Райшев.

В рамках Десятилетия Детства Окружной Дом народного творчества проводит интернет-конкурс изобразительного искусства “Радуга Югры”, посвященный юбилею заслуженного художника России Г.С. Райшева.

Для участия приглашаются дети и молодежь в возрасте от 6 до 18 лет. Принимаются фотографии детских художественных работ, созданных в любой живописной или графической технике и направлениях (масло, гуашь, пастель, акварель, цветные мелки, карандаши и т.д.) на темы: «Народные сказки», «Герои легенд, преданий, сказаний, былин и др.», «Народные традиции, обычаи и обряды», «Народные праздники».

Заявки на участие в конкурсе и фотографии работ направляются в срок до 21 мая 2018 года в адрес АУ «Окружной Дом народного творчества» на e-mail: hto@to-kultura.ru с отметкой «Конкурс "Радуга Югры"»

Более подробная информация по конкурсу представлена в Положении:

Окружной интернет-конкурс изобразительного искусства "Радуга Югры", посвященный юбилею Г.С.Райшева

Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества»  http://odntugra.ru и соцсетях vk.com/odntugra86, ok.ru/odntugra86, instagram.com/odntugra86.

Контактные телефоны:

8 (3467) 33-30-37 Арзамасцева Елена Николаевна

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Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

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