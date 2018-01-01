Окружной Дом народного творчества проводит конкурс для юных скульпторов Югры

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Окружной Дом народного творчества проводит конкурс для юных скульпторов Югры

Наш Северный край всегда славился своими необычными арт-объектами. Множество широко известных монументальных скульптурных произведений и композиций, таких как Археопарк, «Мифологическое время», Фонтан «Обь и Иртыш», привлекают в Югру туристов со всего мира.

В целях развития творческой активности талантливых и одаренных детей впервые в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проводится конкурс скульптур в Интернет-формате. Попробовать реализовать свои художественные способности могут все учащиеся школ и самодеятельных изостудий Югры в возрасте от 6 до 18 лет.

Чтобы принять участие в конкурсе творческих работ «Я скульптор», необходимо сфотографировать скульптурное произведение на национальную (праздники, традиции), спортивную или свободную тему из мягкого материала (пластилин, глина), дерева или гипса, созданное собственноручно, и направить фото с описанием в электронном виде в срок до 22 ноября 2018 года на электронную почту: hto@to-kultura.ru с отметкой «Я – скульптор».

Лучшие творческие работы юных скульпторов Югры будут отмечены 3 декабря 2018 года на официальном сайте Окружного Дома народного творчества odntugra.ru, а также в социальных сетях в vk.com/odntugra86, ok.ru/odntugra86 и instagram.com/odntugra86

Более подробная информация представлена в Положении.

Контактные телефоны: 8 (3467) 33-30-37 Арзамасцева Елена Николаевна, 8 (3467) 32-48-29 Ермилова Дарья Николаевна.

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Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

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