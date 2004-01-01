Итоги детского конкурса «Увас мувем» - «Луи мав» - «Север мой» на лучшее выразительное чтение произведений хантыйских, мансийских и ненецких поэтов, на лучший рассказ на хантыйском, мансийском, ненецком языках и на лучший рисунок о родном крае

  • Русский
Итоги детского конкурса «Увас мувем» - «Луи мав» - «Север мой» на лучшее выразительное чтение произведений хантыйских, мансийских и ненецких поэтов, на лучший рассказ на хантыйском, мансийском, ненецком языках и на лучший рисунок о родном крае
Рисунок победителя конкурса на лучший рисунок Павленко Юрия, с. КышикРисунок победителя конкурса на лучший рисунок Павленко Юрия, с. Кышик
Рисунок победителя конкурса на лучший рисунок Павленко Юрия, с. Кышик
  1. 1. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШЕЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХАНТЫЙСКИХ ПОЭТОВ», ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 12-18 ЛЕТ:

Место

Фамилия

Имя

Руководитель

Школа

Территория

1

Каюкова Диана

Ярсомова

Альбина Лазаревна специалист по фольклору

Угутская СОШ  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Угутский центр досуга и творчества»

Нефтеюганский

Район

Юрты Владимирские

2

Каюкова Кристина

 

Ярсомова

Альбина Лазаревна специалист по фольклору

Угутская СОШ  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Угутский центр досуга и творчества»

Нефтеюганский

Район

Юрты Владимирские

2

Каюкова Вера

Нюгломкина Полина Ивановна Учитель родного языка и литературы КМНС

МБОУ «Угутская СОШ»      

с. п. Угут     

д. Таурово

3

Тарлина Катя

Шабаршина Нина Васильевна руководитель клуба «Юный краевед»

СОШ Ванзеват

с.Ванзеват

у. Лоскутова 8а
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6. 2. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШЕЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХАНТЫЙСКИХ ПОЭТОВ», ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 6-11 ЛЕТ

Место

Фамилия

Имя

Руководитель

Школа

Территория

1

Ерныхова Ксения

Рандымова Светлана Ивановна, библиотекарь сельской библиотеки

 с. Казым Белоярского района

СОШ с.Казым

с.Казым

ул. Ягодная

2

Покачева Алеся

 

Сайнакова Татьяна Андреевна, учитель родного языка

МБОУ

«Русскинская СОШ»

д.Русскинская ул. Ул. Новоселов, 2 в

2

Сопочина Линда

Сайнакова Татьяна Андреевна, учитель родного языка

МБОУ

«Русскинская СОШ»

д.Русскинская ул. Ул. Новоселов, 2 в

3

Комтин Денис

Сайнакова Татьяна Андреевна, учитель родного языка

МБОУ

«Русскинская СОШ»

д. Русскинская ул. Новоселов 2в

3

Потпот Константин

Каксина Софья Максимовна, учитель родного языка и литературы

СОШ с.Казым

Тюменская область Белоярский район, с.Казым, ул. Новая,18.

 

3. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШЕЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАНСИЙСКИХ ПОЭТОВ»

Место

Фамилия

Имя

Руководитель

Школа

Территория

1

Лончакова Кристина

2007 г.

11 лет

Мерова Светлана Савельевна, учитель родного (мансийского) языка и литературы

МБОУ «Саранпаульская СОШ»

п. Саранпауль Березовский район

2

Мелентьев Макар,

14 лет

Мелентьева Зоя Алексеевна, педагог дополнительного образования

 

п.г.т. Игрим

Берёзовский р-н

3

Алгадьев Николай,

12 лет

 

Алгадьева Анна Николаевна, учитель родного языка

 

п. Хулимсунт

Берёзовский р-н

 

 

 

3

Калинин Михаил, 8 лет

Вахрушева Валентина Ильинична, учитель родного языка

 

п. Шугур

Кондинский р-н

 

 

4. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШИЙ РАССКАЗ НА ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ (С ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК)»

Место

Фамилия

Имя

Руководитель

Название работы

Территория

1

Тарлин Артём Юрьевич

2006 г.

 

Каксина Софья Максимовна, учитель родного языка и литературы

Ма вўԓыԓам сăмәӈа тăйԓәԓам.

Я люблю оленей.

п. Казым Белоярский район

2

Камина Тамара Александровна

14 лет

Прасина Светлана Фёдоровна, учитель родного языка и литературы

Вели  пөртǝ  вайǝх.

Волк.

П. Корлики Нижневартовский р-н

3

Кунина Виолетта,

2009 г., 2 класс

Прасина Светлана Фёдоровна, учитель родного языка и литературы

Лӓңки  литот  тӛлхӓ  вервӛл.

Белка готовится к зиме.

П. Корлики Нижневартовский р-н

3

Воронова Виктория,

2004 г.

Шабаршина Нина Васильевна, библиотекарь,  

Клуб «Юный краевед» Ванзеват

Ма анкангем – мувал-инкгал пелы саманг. Моя бабушка – краевед.

г. Белоярский

 

5. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШИЙ РАССКАЗ НА МАНСИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (С ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК)»

Место

Фамилия

Имя

Руководитель

Название работы

Территория

1

Никитин Максим,

9 класс

Мерова Светлана Савельевна, учитель родного (мансийского) языка и литературы

МБОУ «Саранпаульская СОШ»

п. Саранпауль Березовский район

2

Лелятов Николай,

2 класс

Мерова Светлана Савельевна, учитель родного (мансийского) языка и литературы

МБОУ «Саранпаульская СОШ»

п. Саранпауль Березовский район

3

Карсканова Анна,

9 лет

Карпенко Лариса Николаевна, учитель родного языка и литературы

 

Нижние Нарыкары

Октябрьский р-н

 

6. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШИЙ РИСУНОК НА ТЕМУ О РОДНОМ КРАЕ» СРЕДИ ХАНТЫЙСКИХ ШКОЛ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 12-18 ЛЕТ.

Место

Фамилия

Имя

Руководитель

Название работы

Территория

1

Павленко Юрий, 1999 г.

Фатеева Светлана Васильевна, заведующая пришкольного музея

 

с. Кышик, Ханты-Мансийский район

2

Мальцева Екатерина, 2004 г.

Каксина Софья Максимовна, учитель родного языка и литературы

 

п. Казым, Белоярский район

3

Кантерова Валерия

Каксина Софья Максимовна, учитель родного языка и литературы

 

п. Казым, Белоярский район

 

7. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШИЙ РИСУНОК НА ТЕМУ О РОДНОМ КРАЕ» СРЕДИ ХАНТЫЙСКИХ ШКОЛ, ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 5-11 ЛЕТ

Место

Фамилия

Имя

Руководитель

Название работы

Территория

1

Кадырова Элина

Китросан Альфина Ахнафовна, классный руководитель

 

п. Ульт-Ягун

Сургутский р-н

2

Каксина

Софья

Каксина Софья Максимовна, учитель родного языка и литературы

 

п. Казым, Белоярский район

3

Фишер Александра

Фатеева Светлана Васильевна Заведующая пришкольного музея

 

с. Кышик, Ханты-Мансийский район

 

8. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШИЙ РИСУНОК НА ТЕМУ О РОДНОМ КРАЕ» СРЕДИ МАНСИЙСКИХ ШКОЛ, МЛАДШЕЕ ЗВЕНО

Место

Фамилия

Имя

Руководитель

Название работы

Территория

1

Гоголев Николай,

1 класс

Мерова Светлана Савельевна, учитель родного языка и литературы

 

п. Саранпауль, Берёзовский район

2

Ткаченко Богдан,

5 класс

Хозяинова Виктория Валерьевна,  учитель

 

п. Саранпауль, Берёзовский район

3

Пузина Яна,

4 класс

Мерова Светлана Савельевна, учитель родного языка и литературы

 

п. Саранпауль, Берёзовский район

 

9. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШИЙ РИСУНОК НА ТЕМУ О РОДНОМ КРАЕ»

СРЕДИ МАНСИЙСКИХ ШКОЛ, СРЕДНЕЕ ЗВЕНО

Место

Фамилия

Имя

Руководитель

Название работы

Территория

1

Двинянинов Степан,

12 лет

Маслова Надежда Константиновна,   преподаватель ДПИ

 

п. Хулимсунт, Берёзовский район

2

Чебурашкин Александр,

10 лет

Маслова  Надежда Константиновна,   преподаватель ДПИ

 

п. Хулимсунт, Берёзовский район

3

Лелятова Полина, 7 класс

Кугина Евдокия Ивановна,  учитель  родного языка и литературы

 

п. Сосьва Берёзовский район

 

10. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШИЙ РИСУНОК НА ТЕМУ О РОДНОМ КРАЕ» СРЕДИ МАНСИЙСКИХ ШКОЛ, СТАРШЕЕ ЗВЕНО

Место

Фамилия

Имя

Руководитель

Название работы

Территория

1

Боженко Виктория,

16 лет

Маслова  Надежда Константиновна,     преподаватель ДПИ

 

п. Хулимсунт, Берёзовский район

2

Албин Иван,

9 класс

Кугина Евдокия Ивановна,  учитель родного языка и литературы

 

 

 

ОТМЕТИТЬ ДИПЛОМАМИ УЧАСТНИКОВ СЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ:

Диплом участника видеоконкурса
  1. Гришкин Егор, с. Ванзеват
  1. Русмиленко Злата, с. Ванзеват
  1. Молданов Олег, с. Ванзеват

 
  1. Молданова Влада, с. Ванзеват
  1. Шкребцова Виктория, с.п. Лемпино
  1. Наргина Анастасия,  с.п. Лемпино
  1. Покачева Карина, д. Русскинская
  1. Вылла Виталий, д. Русскинская
  1. Белкина Диля, с. Казым
  1.             Рандымов Олег, с. Казым
  1. Ерныхов Андрей, с. Казым
  1.             Белкина Надежда, с. Казым
  1. Терёхин Вячеслав, п. Саранпауль
  1. Лелятов Сергей, п. Саранпауль
  1. Ларионова Карина, п. Саранпауль
  1. Тихонова Ксения, п. Саранпауль
  1. Истомина Екатерина, п. Саранпауль
  1. Хатанзеева Кристина, п. Саранпауль
  1. Никитин Максим, п. Саранпауль
  1. Вахрушева Елизавета, с. Шугур
  1. Решетникова Софья, с. Шугур
  1. Савченко Валерия, с. Шугур
  1. Чалкина Дарья, с. Шугур
  1. Нертымова Маргарита, с. Шугур
  1. Решетникова Кристина, с. Шугур
  1. Алгадьева Катя, с. Хулимсунт
  1. Албычева Рината, п. Игрим
  1. Бурманова Катя, п. Игрим
  1. Лыпщикова Ирина, п. Игрим
  1. Саратина Виктория, п. Игрим
  1. Ендырев Егор, п. Игрим
  1. Ефименко Таня, п. Игрим

 

Диплом участника на лучший рассказ
  1. Фёдорова Ольга, с. Казым 
  1. Сотникова Ирина, п. Саранпауль
  1. Лещук Настя, п. Саранпауль
  1. Ткаченко Станислав, п. Саранпауль
  1. Немальцев Сергей, Нижние Нарыкары

 

Диплом участника на лучший рисунок о родном крае
  1. Банк Олег, с. Казым
  1. Лапшина Анфиса, с. Казым
  1. Мальцев Захар, с. Казым
  1. Тарлина Снежана, с. Казым
  1. Чернышова Ксенья, с. Казым
  1. Захаров Денис, с. Казым
  1. Пяк Денис, с. Казым
  1. Тарлин Вадим, с. Казым
  1. Тарлина Юлия, с. Казым
  1. Шуганов Дмитрий, с. Казым
  1. Вагатова Инна, с. Казым
  1. Гришкина Венера, с. Казым
  1. Канева Виктория,  с. Казым
  1. Тарлина Любовь,  с. Казым
  1. Кантерова Вероника, с. Казым
  1. Рандымова Полина, с. Казым
  1. Сенгепов Никита, с. Казым
  1. Каирова Анастасия, с. Полноват
  1. Гришкина Снежана,  с. Полноват
  1. Гришкина Анастасия, с. Полноват
  1. Лельхова Анжела, с. Полноват
  1. Юмина Алина, с. Полноват
  1. Гришкина Мария, с. Полноват
  1. Сопочин Владислав, д. Русскинская
  1. Шишкова Василиса, п. Корлики
  1. Аликова Ангелина, с. Казым
  1. Ашарапова Регина, с. Казым
  1. Лозямова Марина, с. Казым
  1. Молданова Лариса, с. Казым
  1. Пяк Татьяна, с. Казым
  1. Рандымова Алёна, с. Казым
  1. Гришкина Юлия, с. Казым
  1. Молданова Юлия, с. Казым
  1. Сергачёва Карина, с. Казым
  1. Кирилишина Мария, д. Русскинская
  1. Мултанов Эдуард, д. Русскинская
  1. Покачева Ксения, д. Русскинская
  1. Айваседа Алина,  д. Русскинская
  1. Найденов Руслан, д. Русскинская
  1. Роженко Андрей, Ульт-Ягун
  1. Байдин Тихон, Ульт-Ягун
  1. Прямушко Дмитрий, Ульт-Ягун
  1. Юмина Анастасия, с. Ванзеват
  1. Флик Алиса, с. Кышик
  1. Немельгин Владислав, с. Кышик
  1. Павлюк Мария, с. Кышик
  1. Поспелова Ангелина, с. Кышик
  1. Фатеева Василиса, с. Кышик
  1. Лельхова Валерия, с Полноват
  1. Афанасьева Евгения, с. Полноват
  1. Хорошева Ольга, с. Полноват
  1. Ерныхова Светлана, с. Полноват
  1. Гришкина Екатерина, с. Полноват
  1. Тихонина Марина, с. Полноват
  1. Сайнахова Анна, с. Полноват
  1. Тарлин Кирилл, с. Полноват
  1. Себурова Наталья, с. Полноват
  1. Лелятов Николай, п. Саранпауль
  1. Гындыбина Анна, п. Саранпауль
  1. Лелятов Сергей, п. Саранпауль
  1. Иванова Юлия, п. Саранпауль
  1. Тихонова Анжела, п. Саранпауль
  1. Хатанзеева Карина, п. Саранпауль
  1. Ларионова Карина, п. Саранпауль
  1. Зайкина Дарья, п. Саранпауль
  1. Ларионова Дмитрий, п. Саранпауль
  1. Рыжова Юлианна, п. Саранпауль
  1. Чупров Александр, п. Саранпауль
  1. Хатанзеев Алексей, п. Саранпауль
  1. Фролов Николай, п. Саранпауль
  1. Могутова Юлия, п. Саранпауль
  1. Хозяинов Алексей, п. Саранпауль
  1. Терёхин Вячеслав, п. Саранпауль
  1. Хозумов Виталий, п. Саранпауль
  1. Астапович Ирина, п. Саранпауль
  1. Тихонова Ксения, п. Саранпауль
  1. Боженко Виктория, п. Хулимсунт
  1. Адина Маргарита, п. Хулимсунт
  1. Алгадьева Диана, п. Хулимсунт
  1. Анпилогова Алла, п. Хулимсунт
  1. Караченцев Андрей, п. Хулимсунт
  1. Комаринец Елена, п. Хулимсунт
  1. Кутляева Ксения, п. Хулимсунт
  1. Столярова Дарина, п. Хулимсунт
  1. Усольцева Юлия, п. Хулимсунт
  1. Алгадьева Кристина, п. Хулимсунт
  1. Охотина Регина, п. Хулимсунт
  1. Двинянинов Матвей, п. Хулимсунт
  1. Шмонин Эдуард, п. Хулимсунт
  1. Алгадьева Надежда, п. Хулимсунт
  1. Меньшикова Ксения, п. Хулимсунт
  1. Шмонин Егор, п. Хулимсунт
  1. Бешкильцева Гульнара, п. Сосьва
  1. Немдазина Светослава, п. Сосьва
  1. Хозумов Святослав, п. Сосьва
  1. Хозумова Сабрина, п. Сосьва
  1. Тимощук Дарья, п. Сосьва
  1. Волохова Диана, п. Сосьва
  1. Новьюхов Кирилл, п. Сосьва
  1. Федотова Дарья, п. Сосьва
  1. Кугина Надежда, п. Сосьва
  1. Лаверин Влад, п. Сосьва
  1. Сайнахова Валентина, п. Сосьва
  1. Карпенко Владимир, Нижние Нарыкары

 

  Отметить СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИЗОМ в номинации «На лучшее выразительное чтение произведений хантыйских поэтов»:

Айваседу Алину, д. Русскинская

Отметить ПООЩРИТЕЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ как самых маленьких участников:

Белкина Даниила, с. Казым,

Фатееву Василису, с. Кышик

 

Отметить БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ руководителей, преподавателей родных языков:

  1. Шабаршину Нину Васильевну, библиотекаря сельской библиотеки, руководитель кружка «Юный краевед», с. Ванзеват Белоярского района.
  2. Молданову Татьяну Валентиновну, учителя начальных классов Ванзеватской СОШ.
  3. Хахонину Ольгу Александровну, учителя начальных классов Ванзеватской СОШ.
  4. Каксину Софью Максимовну, учителя родного языка и литературы, Казымская СОШ
  5. Рандымову Светлану Ивановну, библиотекаря сельской библиотеки с. Казым Белоярского района.
  6. Николенко Зою Павловну, МКУК «РОМЦ» ЦНК Заведующую  Центром национальной культуры.
  7. Сайнакову Татьяну Андреевну, учителя родного языка МБОУ«Русскинская СОШ».
  8. Орехову Анжелику Николаевну, учителя родного языка МБОУ«Русскинская СОШ».
  9. Покачеву Ольгу Ивановну, МКУК «РОМЦ» ЦНК Специалиста по фольклору.
  10. Вахрушеву Валентину Ивановну, преподавателя родного (манси) языка Шугурской средней общеобразовательной школы.
  11. Бринстер Инну Сергеевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе СОШ с. Шугур.
  12. Мерову Светлану Савельевну, учителя родного языка (манси), Саранпаульской СОШ
  13. Калинину Валентину Валерьевну, учителю музыки, МХК СОШ с. Шугур.
  14. Наргину Юлию Викторовну, учителя по внеурочной деятельности хантыйского языка НРМОБУ «Лемпинская СОШ
  15. Ярсомову Альбину Лазаревну, специалиста по фольклору Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Угутский центр досуга и творчества».
  16. Нюгломкину Полину Ивановну, учителю родного языка и литературы МБОУ «Угутская СОШ».
  17. Прасину Светлану Федоровну, учителя родного языка Корликовской СОШ.
  18. Фатееву Светлану Васильевну, заведующую пришкольным музеем, СОШ с. Кышик.
  19. Роженко Ирину Валерьевну, педагога-организатора, МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ».
  20. Копейченко Ирину Владимировну, классного руководителя, МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ».
  21. Шестакову Наталью Васильевну, классного руководителя, МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ».
  22. Китросан Альфину Ахнафовну, классного руководителя, МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ».
  23. Исаеву Лию Абдулхаевну, старшего воспитателя пришкольного интерната Полноватской СОШ.
  24. Вахат Анастасию Евгеньевну, учителя родного языка Полноватской СОШ.
  25. Мелентьеву Зою Алексеевну, педагога дополнительного образования, Игримский Центр творчества.
  26. Алгадьеву Анну Николаевну, учителя родного языка Хулимунтской СОШ.
  27. Карпенко Ларису Николаевну, учителя родного языка, СОШ с. Нижние Нарыкары.
  28. Хозяинову Викторию Валерьевну, учитея Саранпаульской СОШ.
  29. Артееву Антонину Алексеевну, учителя Саранпаульской СОШ.
  30. Маслову Надежду Константиновну, преподавателя ДПИ СОШ с. Хулимсунт.
  31. Кугину Евдокию Ивановну, учителя родного языка (манси), СОШ п. Сосьва.
Рисунок победителя конкурса на лучший рисунок Павленко Юрия, с. КышикРисунок победителя конкурса на лучший рисунок Павленко Юрия, с. Кышик
Рисунок победителя конкурса на лучший рисунок Павленко Юрия, с. Кышик
Рисунок победителя конкурса на лучший рисунок Павленко Юрия, с. КышикРисунок победителя конкурса на лучший рисунок Павленко Юрия, с. Кышик
Рисунок победителя конкурса на лучший рисунок Павленко Юрия, с. Кышик

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры