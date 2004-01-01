- Русский
- 1. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШЕЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХАНТЫЙСКИХ ПОЭТОВ», ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 12-18 ЛЕТ:
|
Место
|
Фамилия
Имя
|
Руководитель
|
Школа
|
Территория
|
1
|
Каюкова Диана
|
Ярсомова
Альбина Лазаревна специалист по фольклору
|
Угутская СОШ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Угутский центр досуга и творчества»
|
Нефтеюганский
Район
Юрты Владимирские
|
2
|
Каюкова Кристина
|
Ярсомова
Альбина Лазаревна специалист по фольклору
|
Угутская СОШ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Угутский центр досуга и творчества»
|
Нефтеюганский
Район
Юрты Владимирские
|
2
|
Каюкова Вера
|
Нюгломкина Полина Ивановна Учитель родного языка и литературы КМНС
|
МБОУ «Угутская СОШ»
|
с. п. Угут
д. Таурово
|
3
|
Тарлина Катя
|
Шабаршина Нина Васильевна руководитель клуба «Юный краевед»
|
СОШ Ванзеват
|
с.Ванзеват
у. Лоскутова 8а
-
-
-
-
-
- 2. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШЕЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХАНТЫЙСКИХ ПОЭТОВ», ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 6-11 ЛЕТ
|
Место
|
Фамилия
Имя
|
Руководитель
|
Школа
|
Территория
|
1
|
Ерныхова Ксения
|
с. Казым Белоярского района
|
СОШ с.Казым
|
с.Казым
ул. Ягодная
|
2
|
Покачева Алеся
|
Сайнакова Татьяна Андреевна, учитель родного языка
|
МБОУ
«Русскинская СОШ»
|
д.Русскинская ул. Ул. Новоселов, 2 в
|
2
|
Сопочина Линда
|
Сайнакова Татьяна Андреевна, учитель родного языка
|
МБОУ
«Русскинская СОШ»
|
д.Русскинская ул. Ул. Новоселов, 2 в
|
3
|
Комтин Денис
|
Сайнакова Татьяна Андреевна, учитель родного языка
|
МБОУ
«Русскинская СОШ»
|
д. Русскинская ул. Новоселов 2в
|
3
|
Потпот Константин
|
Каксина Софья Максимовна, учитель родного языка и литературы
|
СОШ с.Казым
|
Тюменская область Белоярский район, с.Казым, ул. Новая,18.
3. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШЕЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАНСИЙСКИХ ПОЭТОВ»
|
Место
|
Фамилия
Имя
|
Руководитель
|
Школа
|
Территория
|
1
|
Лончакова Кристина
2007 г.
11 лет
|
Мерова Светлана Савельевна, учитель родного (мансийского) языка и литературы
|
МБОУ «Саранпаульская СОШ»
|
п. Саранпауль Березовский район
|
2
|
Мелентьев Макар,
14 лет
|
Мелентьева Зоя Алексеевна, педагог дополнительного образования
|
|
п.г.т. Игрим
Берёзовский р-н
|
3
|
Алгадьев Николай,
12 лет
|
Алгадьева Анна Николаевна, учитель родного языка
|
|
п. Хулимсунт
Берёзовский р-н
|
3
|
Калинин Михаил, 8 лет
|
Вахрушева Валентина Ильинична, учитель родного языка
|
|
п. Шугур
Кондинский р-н
4. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШИЙ РАССКАЗ НА ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ (С ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК)»
|
Место
|
Фамилия
Имя
|
Руководитель
|
Название работы
|
Территория
|
1
|
Тарлин Артём Юрьевич
2006 г.
|
Каксина Софья Максимовна, учитель родного языка и литературы
|
Ма вўԓыԓам сăмәӈа тăйԓәԓам.
Я люблю оленей.
|
п. Казым Белоярский район
|
2
|
Камина Тамара Александровна
14 лет
|
Прасина Светлана Фёдоровна, учитель родного языка и литературы
|
Вели пөртǝ вайǝх.
Волк.
|
П. Корлики Нижневартовский р-н
|
3
|
Кунина Виолетта,
2009 г., 2 класс
|
Прасина Светлана Фёдоровна, учитель родного языка и литературы
|
Лӓңки литот тӛлхӓ вервӛл.
Белка готовится к зиме.
|
П. Корлики Нижневартовский р-н
|
3
|
Воронова Виктория,
2004 г.
|
Шабаршина Нина Васильевна, библиотекарь,
Клуб «Юный краевед» Ванзеват
|
Ма анкангем – мувал-инкгал пелы саманг. Моя бабушка – краевед.
|
г. Белоярский
5. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШИЙ РАССКАЗ НА МАНСИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (С ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК)»
|
Место
|
Фамилия
Имя
|
Руководитель
|
Название работы
|
Территория
|
1
|
Никитин Максим,
9 класс
|
Мерова Светлана Савельевна, учитель родного (мансийского) языка и литературы
|
МБОУ «Саранпаульская СОШ»
|
п. Саранпауль Березовский район
|
2
|
Лелятов Николай,
2 класс
|
Мерова Светлана Савельевна, учитель родного (мансийского) языка и литературы
|
МБОУ «Саранпаульская СОШ»
|
п. Саранпауль Березовский район
|
3
|
Карсканова Анна,
9 лет
|
Карпенко Лариса Николаевна, учитель родного языка и литературы
|
|
Нижние Нарыкары
Октябрьский р-н
6. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШИЙ РИСУНОК НА ТЕМУ О РОДНОМ КРАЕ» СРЕДИ ХАНТЫЙСКИХ ШКОЛ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 12-18 ЛЕТ.
|
Место
|
Фамилия
Имя
|
Руководитель
|
Название работы
|
Территория
|
1
|
Павленко Юрий, 1999 г.
|
Фатеева Светлана Васильевна, заведующая пришкольного музея
|
|
с. Кышик, Ханты-Мансийский район
|
2
|
Мальцева Екатерина, 2004 г.
|
Каксина Софья Максимовна, учитель родного языка и литературы
|
|
п. Казым, Белоярский район
|
3
|
Кантерова Валерия
|
Каксина Софья Максимовна, учитель родного языка и литературы
|
|
п. Казым, Белоярский район
7. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШИЙ РИСУНОК НА ТЕМУ О РОДНОМ КРАЕ» СРЕДИ ХАНТЫЙСКИХ ШКОЛ, ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 5-11 ЛЕТ
|
Место
|
Фамилия
Имя
|
Руководитель
|
Название работы
|
Территория
|
1
|
Кадырова Элина
|
Китросан Альфина Ахнафовна, классный руководитель
|
|
п. Ульт-Ягун
Сургутский р-н
|
2
|
Каксина
Софья
|
Каксина Софья Максимовна, учитель родного языка и литературы
|
|
п. Казым, Белоярский район
|
3
|
Фишер Александра
|
Фатеева Светлана Васильевна Заведующая пришкольного музея
|
|
с. Кышик, Ханты-Мансийский район
8. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШИЙ РИСУНОК НА ТЕМУ О РОДНОМ КРАЕ» СРЕДИ МАНСИЙСКИХ ШКОЛ, МЛАДШЕЕ ЗВЕНО
|
Место
|
Фамилия
Имя
|
Руководитель
|
Название работы
|
Территория
|
1
|
Гоголев Николай,
1 класс
|
Мерова Светлана Савельевна, учитель родного языка и литературы
|
|
п. Саранпауль, Берёзовский район
|
2
|
Ткаченко Богдан,
5 класс
|
Хозяинова Виктория Валерьевна, учитель
|
|
п. Саранпауль, Берёзовский район
|
3
|
Пузина Яна,
4 класс
|
Мерова Светлана Савельевна, учитель родного языка и литературы
|
|
п. Саранпауль, Берёзовский район
9. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШИЙ РИСУНОК НА ТЕМУ О РОДНОМ КРАЕ»
СРЕДИ МАНСИЙСКИХ ШКОЛ, СРЕДНЕЕ ЗВЕНО
|
Место
|
Фамилия
Имя
|
Руководитель
|
Название работы
|
Территория
|
1
|
Двинянинов Степан,
12 лет
|
Маслова Надежда Константиновна, преподаватель ДПИ
|
|
п. Хулимсунт, Берёзовский район
|
2
|
Чебурашкин Александр,
10 лет
|
Маслова Надежда Константиновна, преподаватель ДПИ
|
|
п. Хулимсунт, Берёзовский район
|
3
|
Лелятова Полина, 7 класс
|
Кугина Евдокия Ивановна, учитель родного языка и литературы
|
|
п. Сосьва Берёзовский район
10. НОМИНАЦИЯ «НА ЛУЧШИЙ РИСУНОК НА ТЕМУ О РОДНОМ КРАЕ» СРЕДИ МАНСИЙСКИХ ШКОЛ, СТАРШЕЕ ЗВЕНО
|
Место
|
Фамилия
Имя
|
Руководитель
|
Название работы
|
Территория
|
1
|
Боженко Виктория,
16 лет
|
Маслова Надежда Константиновна, преподаватель ДПИ
|
|
п. Хулимсунт, Берёзовский район
|
2
|
Албин Иван,
9 класс
|
Кугина Евдокия Ивановна, учитель родного языка и литературы
|
|
ОТМЕТИТЬ ДИПЛОМАМИ УЧАСТНИКОВ СЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ:
|
Диплом участника видеоконкурса
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диплом участника на лучший рассказ
|
|
|
|
|
|
|
Диплом участника на лучший рисунок о родном крае
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отметить СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИЗОМ в номинации «На лучшее выразительное чтение произведений хантыйских поэтов»:
Айваседу Алину, д. Русскинская
Отметить ПООЩРИТЕЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ как самых маленьких участников:
Белкина Даниила, с. Казым,
Фатееву Василису, с. Кышик
Отметить БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ руководителей, преподавателей родных языков:
- Шабаршину Нину Васильевну, библиотекаря сельской библиотеки, руководитель кружка «Юный краевед», с. Ванзеват Белоярского района.
- Молданову Татьяну Валентиновну, учителя начальных классов Ванзеватской СОШ.
- Хахонину Ольгу Александровну, учителя начальных классов Ванзеватской СОШ.
- Каксину Софью Максимовну, учителя родного языка и литературы, Казымская СОШ
- Рандымову Светлану Ивановну, библиотекаря сельской библиотеки с. Казым Белоярского района.
- Николенко Зою Павловну, МКУК «РОМЦ» ЦНК Заведующую Центром национальной культуры.
- Сайнакову Татьяну Андреевну, учителя родного языка МБОУ«Русскинская СОШ».
- Орехову Анжелику Николаевну, учителя родного языка МБОУ«Русскинская СОШ».
- Покачеву Ольгу Ивановну, МКУК «РОМЦ» ЦНК Специалиста по фольклору.
- Вахрушеву Валентину Ивановну, преподавателя родного (манси) языка Шугурской средней общеобразовательной школы.
- Бринстер Инну Сергеевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе СОШ с. Шугур.
- Мерову Светлану Савельевну, учителя родного языка (манси), Саранпаульской СОШ
- Калинину Валентину Валерьевну, учителю музыки, МХК СОШ с. Шугур.
- Наргину Юлию Викторовну, учителя по внеурочной деятельности хантыйского языка НРМОБУ «Лемпинская СОШ
- Ярсомову Альбину Лазаревну, специалиста по фольклору Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Угутский центр досуга и творчества».
- Нюгломкину Полину Ивановну, учителю родного языка и литературы МБОУ «Угутская СОШ».
- Прасину Светлану Федоровну, учителя родного языка Корликовской СОШ.
- Фатееву Светлану Васильевну, заведующую пришкольным музеем, СОШ с. Кышик.
- Роженко Ирину Валерьевну, педагога-организатора, МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ».
- Копейченко Ирину Владимировну, классного руководителя, МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ».
- Шестакову Наталью Васильевну, классного руководителя, МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ».
- Китросан Альфину Ахнафовну, классного руководителя, МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ».
- Исаеву Лию Абдулхаевну, старшего воспитателя пришкольного интерната Полноватской СОШ.
- Вахат Анастасию Евгеньевну, учителя родного языка Полноватской СОШ.
- Мелентьеву Зою Алексеевну, педагога дополнительного образования, Игримский Центр творчества.
- Алгадьеву Анну Николаевну, учителя родного языка Хулимунтской СОШ.
- Карпенко Ларису Николаевну, учителя родного языка, СОШ с. Нижние Нарыкары.
- Хозяинову Викторию Валерьевну, учитея Саранпаульской СОШ.
- Артееву Антонину Алексеевну, учителя Саранпаульской СОШ.
- Маслову Надежду Константиновну, преподавателя ДПИ СОШ с. Хулимсунт.
- Кугину Евдокию Ивановну, учителя родного языка (манси), СОШ п. Сосьва.