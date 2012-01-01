Праздник весны у коренных малочисленных народов Севера

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Весна – время пробуждения природы и всего живого. Весна олицетворяет собой рождение года, момент, когда тепло побеждает холод, а Свет — Тьму.
Друиды связывали с возрождением жизни на земле и с весной – зайца. А в Западной традиции весна символизируется ягненком, являющимся символом обновления.
В Китае мифологическим вестником весны считался зеленый дракон, страж Востока. Важным символом весны в Поднебесной являлся и бык, олицетворявший собой плодовитость и земледелие.
У славян одним из весенних символов являлся жаворонок. Не зря же в России, на Украине и в Белоруссии в день Сорока мучеников, приходящийся на конец марта, пекли птичек из теста, так называемых жаворонков. Фигурки подкидывали вверх и кричали: «Жаваронычки, прилетите к нам, красну весну принесите нам!»
Испокон веков в культуре разных народов птица олицетворяла один из самых емких и распространенных образов, являясь символом счастья. Она связывает человека с небом. В славянской культуре птица – знак счастливого брака, жениха и невесту величают лебедем да лебедушкой. Народные мастера изготавливают птиц из лыка, дерева, глины и других природных материалов. Считается, что они несут благую весть в дом.
У обских угров почитаемой птицей считается ворона. В хантыйских и мансийских преданиях ворона символизирует рождение природы. Весной именно ворона первой из птиц прилетает на Север, своим громким карканьем провозглашая приход весны и пробуждая природу. По древним поверьям ханты и манси, весна борется, крепко держась за вороний хвост. Одна из хантыйских легенд гласит: «Давно это было. Как-то весной прилетела ворона в наш северный край. Летала-летала, вокруг нет никого, холодно, хмуро. Собралась она с силами и каркнула во все горло. Полетело ее звонкое: «Кар-Кар!» над просторами Севера, над могучей рекой Обь, отозвалось в Уральских хребтах. От этого крика ожила Земля, проснулся человек. С этого дня и начался род ханты».
«Вурна Хатл» - по-хантыйски, «Уринэква Хотал» - по-мансийски, теперь мы говорим – «Вороний день» – древний обряд поклонения Матери – прародительнице всего живого, который принято проводить при новолунии. В представлениях северных манси ворона выступает покровительницей женщин и детей. Праздник считается женским, его символика направлена, по мнению этнографа Светланы Поповой, на женскую сферу – рождение, семейное благополучие.
Теперь в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре его празднуют во вторую субботу апреля. Готовясь к прилету пернатой гостьи, в этот день малыши с заботой делают своими руками гнезда из веток, камышей, украшенные яркими лентами. Считается, чем больше гнезд, тем счастливее судьба будет у них.
В 2018 году в г.Ханты-Мансийске празднование «Вороньего дня» будет проходить в полдень в парке имени Бориса Лосева. По традиции в этот день для участников праздника выступят фольклорные коллективы, будет организована выставка-продажа национальной продукции, народные умельцы проведут различные мастер-классы – по изготовлению вороньего гнезда, куклы акань, «Ворона», маленьких чумов и вороних гнезд. Вороний день сопровождается играми и танцами. Помериться силами можно в национальных видах спорта: бег с палкой, тройной прыжок, борьба, метание тынзяна на хорей.
Программа Вороньего праздника включает конкурсы на лучший костюм Вороны и лучшее гнездо вороны, в которых могут принять участие все желающие, вне зависимости от национальности, пола и возраста.
Кроме того, жителям и гостям Ханты-Мансийска представится возможность посетить интерактивные площадки и инсталляции традиционного быта обско-угорских народов.
Кульминацией программы будет церемония «Рожденные в Югре», во время которой будут чествоваться новорожденные из числа коренных малочисленных народов Севера и их родители.
С 2012 года праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день» стал мероприятием окружного масштаба.
Организаторы мероприятия – Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Автор статьи:
Пешков Дмитрий Михайлович
Специалист отдела информационно-аналитической и методической работы
Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Окружного Дома народного творчества»