В Югру направлены учебники по коми языку

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Учебники по изучению коми языка для младших классов направлены в школу села Няксимволь Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. По словам директора школы Анастасии Борисовой, «у ребят есть большое желание учить коми язык, знакомиться с культурой народа коми, чтобы лучше понимать то, чем жили предки».
По сообщению Министерства национальной политики Республики Коми, на территории Березовского района, как показывает Всероссийская перепись 2010 года, проживает около трех тысяч коми-ижемцев. В регионе действует отделение Межрегионального общественного движения коми-ижемцев «Изьватас» под руководством председателя Фаины Давыдовой, которая оказала активное содействие в данном мероприятии.
«Министерство плотно сотрудничает в сфере сохранения и развития национального языка и культуры с коми, компактно проживающими за пределами нашей республики. Более десяти лет мы содействуем в обеспечении диаспор литературой и мультимедийной продукцией по изучению коми языка, ведем электронную рассылку издательских новинок, газет и журналов на коми языке. И потребность в них не снижается, ведь родной язык - это мостик, который и связывает проживающих в других регионах коми со своей исторической родиной», - отметила министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева.
Учебный подарок школьникам села Няксимволь стал возможен благодаря тесному взаимодействию Министерства национальной политики Республики Коми и регионального Министерства образования, науки и молодежной политики.
Стоит отметить, что обмен учебниками по изучению национальных языков между регионами уже становится доброй традицией. В 2016 году Министерство национальной политики Республики Коми направило комплект учебников ненецкого языка в начальную школу-детский сад для детей ненецких оленеводов в поселке Воргашор города Воркуты. Комплект учебников по изучению ненецкого языка для начальных классов был безвозмездно предоставлен Департаментом региональной политики Ненецкого автономного округа.
*** В 2013 году с целью расширения существующих и налаживания новых партнёрских взаимоотношений были подписаны Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в области национальных отношений и культуры между Министерством национальной политики Республики Коми и муниципальными образованиями субъектов Российской Федерации, на территории которых проживают представители коми народа. В частности, подписано трехстороннее Соглашение между Министерством национальной политики Республики Коми, администрацией Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа, отделением Межрегионального общественного движения коми-ижемцев «Изьватас».
Официальный сайт Министерства национальной политики Республики Коми http://minnats.rkomi.ru/left/news/63927/