Шестой раз университет выступает региональной площадкой Тотального диктанта

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Шестой раз университет выступает региональной площадкой Тотального диктанта

Тотальный диктант – 2018 пройдёт в ЮГУ 14 апреля. 

Хантымансийцы напишут текст известной российской писательницы Гузель Яхиной под диктовку заместителя председателя Думы Ханты-Мансийска Александра Лавренова.

– Три текста с названиями «Утро», «День» и «Вечер», которые я прочитаю 14 апреля, войдут в новый роман «Дети мои»,  – рассказала Гузель. – Абсолютно новым опытом для меня стала работа над тестом для диктанта. Ювелирная работа – это самое подходящее сравнение, когда каждая орфограмма, каждый знак препинания рассматривается под филологическим «микроскопом». Я поняла, что день диктанта – это лишь верхушка айсберга: огромная научная исследовательская работа происходит до и после.

Уважаемые хантымансийцы и гости столицы Югры, приглашаем вас 14 апреля в Югорский госуниверситет.

В 12:00 в первом учебном корпусе начнется регистрация и выдача бланков, а в 13:00 в 113 аудитории этого же корпуса начнется Всероссийская акция по проверке грамотности «Тотальный диктант».

 Пресс-служба ЮГУ

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