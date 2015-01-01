Врачи и медики Нижневартовска рассказали дошколятам о здоровой пище

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Врачи и медики Нижневартовска рассказали дошколятам о здоровой пище

Сотрудники БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» побывали в детском саду № 52 «Самолетик», где совместно с педагогами приняли участие в профилактическом мероприятии,  посвященному охране здоровья, в рамках Всемирного дня здоровья.

Детям из подготовительной группы показали  сценку о пользе здоровой пищи. Педагогом Оксаной Сидоровой и врачом детским эндокринологом Центра здоровья для детей Еленой Верховых  был выбран и проработан сценарий общеизвестной и любимой сказки «Репка», в которой медицинский специалист с сотрудниками дошкольного учреждения наглядно продемонстрировали, что от  употребления «вредной» пищи у человека могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. А такой полезный продукт питания, как например репа, содержит витамины, придает силы, здоровья и долголетие.

Юные участники остались довольны необычным подходом организаторов к мероприятию.

 

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