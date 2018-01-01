Подписная кампания на второе полугодие 2018 года вступила в активную фазу

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Подписная кампания на второе полугодие 2018 года вступила в активную фазу

В целях укрепления сотрудничества между всеми участниками подписного рынка России, а также дальнейшего развития и продвижения института подписки, ФГУП «Почта России», в период подписной кампании на второе полугодие 2018 года, проводит Всероссийскую декаду подписки с 10 по 20 мая 2018 года.

И традиционно в Декаду подписки предоставляются максимальные скидки, что ведет к дополнительному привлечению подписчиков.

В рамках проводимого мероприятия ФГУП «Почта России» предоставляет следующие скидки от стоимости услуг по приему заказов на подписку и доставку газет и журналов:

- При условии предоставления издателем скидки от каталожной стоимости не менее 5% - минус 10% (от стоимости наших услуг) на областные, краевые, республиканские, районные, городские периодические печатные издания. А значит, подписчик сможет оформить подписку со скидкой  15%, от нынешней стоимости.

Просим подтвердить свое согласие на участие во Всероссийской  декаде  подписки до 20 апреля 2018 года.

Надеемся, что совместными усилиями удастся изменить существующий подписной тренд и добиться высоких показателей подписной компании на второе полугодие 2018 года.

Отдел подписки

УФПС ХМАО-Югра

филиала ФГУП "Почта России"

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Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

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