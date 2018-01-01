Подписная кампания на второе полугодие 2018 года вступила в активную фазу

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В целях укрепления сотрудничества между всеми участниками подписного рынка России, а также дальнейшего развития и продвижения института подписки, ФГУП «Почта России», в период подписной кампании на второе полугодие 2018 года, проводит Всероссийскую декаду подписки с 10 по 20 мая 2018 года.
И традиционно в Декаду подписки предоставляются максимальные скидки, что ведет к дополнительному привлечению подписчиков.
В рамках проводимого мероприятия ФГУП «Почта России» предоставляет следующие скидки от стоимости услуг по приему заказов на подписку и доставку газет и журналов:
- При условии предоставления издателем скидки от каталожной стоимости не менее 5% - минус 10% (от стоимости наших услуг) на областные, краевые, республиканские, районные, городские периодические печатные издания. А значит, подписчик сможет оформить подписку со скидкой 15%, от нынешней стоимости.
Просим подтвердить свое согласие на участие во Всероссийской декаде подписки до 20 апреля 2018 года.
Надеемся, что совместными усилиями удастся изменить существующий подписной тренд и добиться высоких показателей подписной компании на второе полугодие 2018 года.
Отдел подписки
УФПС ХМАО-Югра
филиала ФГУП "Почта России"