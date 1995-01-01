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20 апреля 2018 года в 15-00 часов в читальном зале Государственного архива Югры состоится презентация выставки архивных документов «Хранительница жемчужного слова», посвященная 90-летию со дня рождения Евдокии Ивановны Ромбандеевой.
Евдокия Ивановна – крупнейший специалист по языку и культуре народа манси, автор более 150 научных работ, среди которых шесть монографий, несколько учебников и словарей. С 1965 по 1995 годы принимала участие во всероссийских и региональных научных конференциях, международных конгрессах финно-угроведов в Венгрии, России и Финляндии, лауреат премии «Звезда Утренней Зари» (1996), член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, действительный член Академии полярной медицины и экспериментальной экологии человека, Почетный гражданин Ханты-мансийского автономного округа – Югры. Её имя вошло в энциклопедию «Ведущие языковеды мира».
Трудно поверить, что это все об одном человеке. Евдокия Ивановна Ромбандеева родом из маленького селения Хошлог Березовского района, которая прошла большой путь, чтобы стать ученым, человеком, который всю свою жизнь отдала науке, до последних дней продолжала активно и плодотворно работать.
На выставке организаторы документально представили весь жизненный путь от мансийской девочки до видного ученого.
Это документы биографического характера, научно-исследовательской, служебной деятельности, документы о финно-угорском движении, личная и служебная переписка, фотографии, награды.
В рамках мероприятия состоится мультимедийная презентация выставки, выступления коллег и родных Евдокии Ивановны.
КУ «Государственный архив Югры»