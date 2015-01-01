НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

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Жители Пыть-Яха активно посещают Центр здоровья
2 326 жителей г. Пыть-Яха прошли обследование в Центре здоровья БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» в 2017 году. Это превышает показатели других Центров здоровья, работающих в крупнейших населенных пунктах автономного округа.
Более 40 % посетителей Центра здоровья прошли повторное обследование или наблюдаются здесь регулярно. Все это свидетельствует о популярности экспресс-диагностики основных показателей функционирования организма, а также о том, что в городе проживают люди, неравнодушные к своему здоровью.
Комплекс обследований, предлагаемых в Центре здоровья Пыть-Яха, включает в себя: измерение роста и веса, мышечной силы, определение толщины кожной складки, пульсоксиметрия (определение насыщения крови кислородом и пульс), а также измерение артериального давления. Тестирование на современном аппаратно-программном комплексе позволит узнать и оценить уровень психофизиологического и соматического здоровья, подверженность организма стрессам, проверить зрение, в том числе, и глазное давление. Здесь же пациенты проходят компьютеризированный скрининг сердца (ЭКГ), спирометрию (измерение объема легких), ангиологический скрининг, дающий представление о скорости кровотока по кровеносным сосудам, сдают экспресс-анализ для определения уровня глюкозы, холестерина в крови, при желании делается тест на ВИЧ.
Еще один вид обследования, доступный пациентам Центра - биоимпедансметрия, то есть определение процентного содержание воды, внеклеточной жидкости, мышечной ткани, обмена веществ. В комплексное обследование также входит осмотр стоматолога. По его результатам, каждый посетитель Центра здоровья проходит индивидуальную консультацию врача терапевта и получает рекомендации в зависимости от обнаруженных факторов риска.
Отметим, чтобы узнать о состоянии своего здоровья и то, насколько человек подвержен различным факторам риска (сахарный диабет, артериальная гипертония, ожирение, сердечно-сосудистые патологии), медики рекомендуют посещать Центр здоровья не реже 1 раза в год. Комплексное обследование организма осуществляется по предварительной записи, в удобное для пациента время, без очередей и совершенно бесплатно.
Свой путь к здоровью нашли жители Сургута
В Сургуте состоялось торжественное награждение победителей городского конкурса фотоколлажей «Мой путь к здоровью», организатором которого выступил Сургутский филиал Центра медицинской профилактики.
Мероприятие прошло при активном участии Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики».
Безопасность жизнедеятельности и гигиена труда являются составляющей частью здорового образа жизни: соблюдая их, человек может минимизировать большинство факторов риска, избежать травм и профессиональных заболеваний, сохранить здоровье. К сожалению, эту истину знают далеко не все, и еще меньше людей применяют ее на практике.
Конкурс был проведен именно для того, чтобы мотивировать молодежь к соблюдению правил безопасности и помочь молодым людям стать в будущем квалифицированными и ответственными специалистами, приверженными здоровому образу жизни, подчеркивают организаторы мероприятия.
Подведение итогов конкурса состоялось на городском празднике «Здоровье для всех». Победителем стала работа-фотоколлаж «Безопасная работа в нефтяной лаборатории – это сохранение здоровья» студентов Сургутского нефтяного техникума.
В награду за участие все конкурсанты, в числе которых - студенты средних профессиональных организаций и высших учебных заведений, получили поощрительные призы и сертификаты на посещение творческих мастер-классов. Победителям, помимо прочего, достались еще подарки от Сургутского филиала Центра медицинской профилактики и абонементы от компании «Мегамаркет социальных услуг» на посещение занятий, направленных на приобщение к здоровому образу жизни и раскрытие творческих способностей.
На территории Кардиоцентра «забилось» сердце
Флешмоб - символичное признание в любви этому уникальному органу. Специалисты Кардиоцентра вышли на массовую зарядку, а после тренировки 70 сотрудников медучреждения, по числу ударов сердца в минуту, выстроились в большое сердце.
Забота о сердце заключается не только в регулярных тренировках и прогулках на свежем воздухе. Знание факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний - еще одна шпаргалка в помощь человеку, который хочет продлить активное долголетие. Индекс массы тела, уровень холестерина, цифры артериального давления - именно эти показатели, в первую очередь, говорят о состоянии сердечного здоровья человека. Посетители Кардиоцентра в День здоровья могли принять участие в викторине «Факторы риска знай - гематоген получай». На вопросы ответили около ста посетителей Кардиоцентра. «Я недисциплинированный человек. Я знаю, что у меня повышенный холестерин – необходимо соблюдать диету, принимать своевременно лекарства. Когда я пришла к наиболее худшему для себя состоянию здоровья, начала соблюдать все рекомендации врача. Всем советую делать это в самых первоначальных стадиях, не запускать», - отметила пациентка ОКД.
«Не надейтесь, что врачи сделают вас здоровым. Они могут спасти жизнь, даже вылечить болезнь, но лишь подведут к старту, а дальше, чтобы жить надежно, полагайтесь на себя», - сказал однажды легендарный советский ученый хирург Николай Амосов.
Сегодня профилактическая медицина – это тренд в развитии современного общества. «Каждый рубль, вложенный на профилактику заболевания, приносит десятикратную прибыль. Поэтому будущее медицины стоит именно за профилактикой. Заболевание проще предупредить, чем лечить. Во многих регионах нет таких акций, как у нас. А ведь с помощью таких мероприятий мы можем рассказать о том, как нужно заботиться о своем здоровье – а это сделает человека счастливым!», - рассказала шестикурсница Юлия Ширияданова.
Активными участниками всех профилактических акций Кардиоцентра являются волонтеры. В этом году в команду помощников ОКД вступили и студенты Медицинского института СурГУ.
Стоит добавить, по доброй традиции, в День здоровья в Окружном кардиологическом диспансере работали и другие информационные площадки - Школы для пациентов на тему профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и Музей сердца для детей.
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