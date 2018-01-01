В Эстонии прошла международная конференция

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Ко дню финского языка в Эстонии в городе Нарва 6-7 апреля 2018 года прошла VI международная конференция, посвященная автору финского букваря и переводчика катехизиса Микаэля Агриколы.
День финского языка традиционно отмечается 9 апреля, в день смерти Микаэля Агриколы, он же является переводчиком Нового Завета на финский язык. Микаэл Агрикола умер в 1557 году. Он был первым лютеранским епископом в Финляндии. Этот день также является днем рождения Элиаса Лённрота (1802-1884), собирателя фольклора, просветителя и автора известного эпоса «Калевала». К слову, катехизис – официальный вероисповедальный документ какой-либо конфессии, огласительное наставление, книга, содержащая основные положения вероучения, часто изложенные в виде вопросов и ответов.
На международной конференции выступили более сорока докладчиков. Вначале все участники исполнили государственный гимн Финляндии, мелодия которого и является одновременно и мелодией гимна Эстонии. Поприветствовать участников пришел городской управляющий (сити-менеджер) города Нарва Антс Лийметс, который сам является преданным финно-угорским активистом. Пресс-секретарь Посольства Финляндии Ханнеле Валкеениеми в докладе «100 лет – Финляндии, 100 лет Эстонии» рассказала о том, как активно финны участвовали в государственном строительстве эстонского государства. Барбро Аллардт Люнггрен, жена посла Швеции в Таллинне, которая сама является языковедом и родом из Финляндии, докладывала о финском языке в Швеции. Некоторые группы финнов издревле живут в Швеции. У финнов Швеции есть детские сады и школы. В самом центре Стокгольма работает эстонская школа. Финны, как и эстонцы, внимательно относятся к родному языку, прослеживают степень владения родным языком у молодежи и детей. Они, как и все финно-угорские народы, обеспокоены исчезновением родного языка, поэтому предпринимают всё возможное для его сохранения и развития.
Тамаш Орос, прекрасно владеющий финским языком директор центра венгерской культуры в городе Таллине, в своём выступлении отметил, что налаживая культурные связи с разными народами, они также и налаживают политические отношения. То есть, через культуру можно объединить и политические взгляды. Поэтому важно жить в единстве с родственными народами, перенимать опыт других людей.
В течение двух дней работали две секции. Из России выступили докладчики из Марий Эл, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, из городов Петрозаводск, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург. Это были марийцы, удмурты, ханты, манси, коми-пермяки и другие. Научную программу сопровождала и культурная – прошла серия вечеров финно-угорского кино, на концерте хора нарвских финнов прозвучали финские песни. Директор Института эстонского языка (Таллинн) представил антологию эстонской поэзии «О вкусе языка». Художник Виктор Федосеев из Ленинградской области проводил мастер-класс финно-угорской керамики.
На подведении итогов конференции участники выразили благодарность оргкомитету, а именно Силарду Тот (председатель Оргкомитета, Нарвский колледж), Хелле Кульдсепп (Нарвское общество ингерманландских финнов), Хейнике Хейнсоо (Тартуский университет), Александре Родионовой (ИЯЛИ КарНЦ РАН), Сулев Ива (Тартуский университет, Выруский институт), Марте Раннут (Нарвский колледж).
Галина Кондина