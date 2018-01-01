В Югре проходит образовательная акция «Говори на родном языке»

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Акция проводится с 21 февраля по 9 августа 2018 года
Организаторами акции являются Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования"
Цель акции:
Популяризация родных языков коренных малочисленных народов Севера, привлечение внимания подрастающего поколения Югры к родному языку, литературе и культуре как важным факторам сохранения и развития духовных традиций и ценностей народа, укрепления живой связи поколений.
Задачи акции:
- предоставление возможности всем желающим продемонстрировать владение родным языком;
- развитие и укрепление сотрудничества между образовательными организациями, организациями социальной сферы, институтами гражданского общества, заинтересованными в сохранении родных языков;
- создание площадки для формирования единого виртуального этнокультурного образовательного пространства, эколого-образовательной и здоровьесберегающей среды;
- обеспечение условий для реализации творческих способностей детей и молодёжи;
- привлечение общественности из числа носителей языка и культуры коренных малочисленных народов Севера к использованию IТ-технологии для популяризации родного языка и проведения досуга детей и молодёжи
Участники акции:
В Акции принимают участие на добровольной основе коллективы детей и молодежи, педагогов, родителей, граждан, желающих продемонстрировать владение родным языком коренных малочисленных народов Севера
Прием заявок на участие осуществляется с 21 февраля 2018 года на сайте iro86.ru в разделе «мероприятия»_«акции»_«Образовательная акция "Говори на родном языке" в 2018 году, 21 февраля - 9 августа 2018 года, город Ханты-Мансийск»
Зарегистрироваться на мероприятие: http://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/aktsii/1097-obrazovatelnaya-aktsiya-govori-na-rodnom-yazyke-v-2018-godu-21-fevralya-9-avgusta-2018-goda-gorod-khanty-mansijsk/5381-zayavka-na-uchastie
Ознакомиться с видеороликами можно сайте: https://vk.com/club88194967
Контактная информация:
Общая координация подготовки и проведения Акции, вопросы приема заявок и конкурсных работ – Макарова Мая Ефимовна, старший специалист центра сопровождения проектной и инновационной деятельности АУ «Институт развития образования», тел.: +7(3467) 388-336 добавочный 216, e-mail: mme@iro86.ru
Вопросы связанные с заполнением заявки на участие – Старовойтов Леонид Эдуардович, специалист центра сопровождения проектной и инновационной деятельности АУ «Институт развития образования», вопросы по сертификатам участников: тел. 8 (3467) 388-336 добавочный 205 e-mail: sle@iro86.ru