НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

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Нефтеюганским старшеклассникам рассказали о миссии донора
В Нефтеюганске специалисты Центра медицинской профилактики совместно с медицинским классом МБОУ «СОШ № 2» начали подготовку к празднику Национальный день донора, который ежегодно отмечается в России 20 апреля.
Подростков пригласили на экскурсию, которую провела врач-трансфузиолог, заведующий отделом комлектования донорских кадров (ОКДК) Жанна Повалихина. Во время экскурсии будущие врачи познакомились со всеми производственными процессами приготовления компонентов крови, узнали, как определяется группа крови.
Кроме того, они увидели, как работают аппараты по забору плазмы, тромбоцитов, эритроцитов, узнали, как с помощью высокотехнологичного оборудования происходит заморозка плазмы и её дальнейшее хранение. Во время экскурсии старшеклассники задавали вопросы как по производственным процессам, так и по условиям и задачам донорства.
Национальный день донора - один из важных социальных праздников. Этот день посвящен, в первую очередь, самим донорам - людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни незнакомых людей. Этот день также посвящен и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.
В Нижневартовске подвели итоги работы профилактической работы по туберкулёзу
В БУ «Нижневартовская городская поликлиника» подвели итоги профилактической работы, приуроченной к Всемирному дню борьбы против туберкулёза.
На протяжении месяца медицинские работники напоминали гражданам о необходимости прохождения ежегодного флюорографического обследования. Призывали пациентов обращать внимание на любые проявления заболевания, будь то кашель или повышение температуры тела, и своевременно обращаться к лечащему врачу.
На базе 1-ой и 2-ой поликлиник прошли Дни открытых дверей во флюорографических кабинетах. В выходной день все желающие смогли пройти флюорографическое обследование грудной клетки в рентгенологическом отделении, а также, посетив Центр здоровья, прошли спирометрическое обследование лёгких и получили консультацию специалиста. Всего 78 человек посетили поликлинику в этот день. Все пациенты прошли флюорографическое обследование, а 11 из них – спирометрическое обследование. При этом патологий у пациентов в ходе данного мероприятия выявлено не было.
Во время посещения медицинских учреждений пациенты могли ознакомиться с фактами о туберкулезе, представленными на информационной выставке «Туберкулёз», расположенной в местах наиболее удобных для того, чтобы каждый посетитель имел возможность изучить информационные плакаты и бюллетени.
На базе сразу 3-х городских поликлиник прошло комплексное анкетирование посетителей в возрасте от 18 лет на тему «Что Вы знаете о туберкулёзе?».
В опросе приняли участие более 200 человек от 18 до 70 лет. Средний возраст респондентов составил 42 года. Из них высшее образование имеют 14%, среднее – 17,5%, неоконченное высшее – 4%, не указали свое образование – 64,5% респондентов.
Итак, 85,4% опрошенных пациентов считают, что туберкулёз – это заразное (инфекционное заболевание), 14,6% считают, что незаразное (неинфекционное) заболевание.
Такая картина не может не радовать медиков, большинство людей в г. Нижневартовске хорошо осведомлены о том, что туберкулёз всё-таки инфекционное заболевание.
На вопрос: «Какой орган поражается чаще всего при заболевании туберкулёзом?» 79,5% респондентов ответили, что это – легкие, по 22% голосов ответивших были за варианты ответов: тот орган, который в данный момент ослаблен болезнью и костно-суставная система, всего 5% респондентов считают, что наиболее подвержены поражению туберкулёзом почки. Туберкулез различен в своих проявлениях, но наиболее частым органом поражения являются легкие. Бывает так, что заболевание протекает бессимптомно, поэтому так важно проходить флюорографическое обследование.
На вопрос: «Как возбудитель туберкулёза попадает в организм человека?» 91% респондентов ответили – воздушно-капельным путём (через воздух при кашле больного), 27% ответивших считают, что туберкулёз передается также и воздушно-пылевым путём (через воздух с пылью), 26% - от животного к человеку, 14% - от матери к ребенку, 12,5% считают, что туберкулёз передается исключительно половым путём, а 8% респондентов уверены, что даже при рукопожатии с зараженным человеком можно заразиться туберкулёзом.
На вопрос: «Боитесь ли Вы заразиться туберкулёзом?» 72% респондентов ответили положительно, и 28% - отрицательно.
Медицинские работники, приняв во внимание полученные с помощью опроса данные и взяв на вооружение психологические аспекты профилактической и обучающей деятельности, продолжают работу по профилактике социально значимых заболеваний. Сотрудники Центра здоровья будут и дальше организовывать просветительскую работу для взрослого населения.
Главный инженер ОКБ Виктор Виноградов стал одним из лучших вокалистов городского конкурса
Главный инженер БУ «Окружная клиническая больница» Виктор Виноградов занял 2 место в номинации «Вокал» на XV городском конкурсе самодеятельного художественного творчества «Богат талантами любимый город».
Человек, талантливый от природы, не имея музыкального образования, Виктор Юрьевич впервые участвовал в творческом конкурсе и стал одним из лучших в городе исполнителем.
«Мои конкуренты на конкурсе, в основном, профессионалы из творческих коллективов. Думал, что шансов у меня мало, но опыт выступлений в юности - в школе, училище, армии - не прошел для меня даром», - делится своими впечатлениями Виктор Виноградов.
Песня «Вологда» в исполнении артиста из ОКБ не оставила равнодушным жюри конкурса и зрителей в зале.
Отметим, накануне в большом концертном зале культурно-досугового центра «Октябрь» прошли конкурсные прослушивания участников в номинациях «Художественное слово», «Театр малых форм», «Оригинальный жанр», «Вокал», «Хореография». Члены жюри конкурса выбрали лучших. Всего организаторами было принято 205 заявок, в конкурсном отборе участвовали более 1 тысячи исполнителей. В итоговом гала-концерте, программа которого состояла из самых ярких номеров, свое творческое мастерство продемонстрировали около 100 артистов.
Сотрудники медицинского учреждения Ханты-Мансийска на протяжении многих лет принимают участие в городских конкурсах, что уже стало доброй традицией. Дипломы лауреатов конкурса получили также сотрудники ОКБ: лаборант отделения РХМДЛ Ольга Мирюгина с дочерью Полиной Васильковской; операционная сестра отделения переливания крови Светлана Кашпур, медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации Белла Циттель.
Организаторы конкурса – управление культуры администрации города Ханты-Мансийска и МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь».
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