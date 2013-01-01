НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

- Русский
Пациенты Урайской больницы провели Всемирный день здоровья с пользой
На минувшей неделе урайцы узнали о состоянии своего здоровья, получили консультацию медицинских специалистов, зарядились энергией на свежем воздухе.
В БУ «Урайская городская клиническая больница» прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья.
Так, в городской поликлинике состоялась традиционная акция, на которой пациенты имели возможность измерить давление, рост и вес. Посетителей встречали волонтеры движения «Волна». Они раздавали памятки и брошюры на тему здорового образа жизни. Врач-терапевт Любовь Мазанова давала рекомендации по правильному питанию и приглашала пациентов на комплексное обследование в Центр здоровья. Также все желающие смогли пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.
Чуть позже на стадионе «Нефтяник» инструктор-методист городской поликлиники Светлана Потанина провела мастер-класс среди жителей города по скандинавской ходьбе. Она рассказала, на что обратить внимание при выборе спортивного инвентаря: «Очень многие используют в скандинавской ходьбе лыжные палки. Это не правильно. Длина специального инвентаря рассчитывается по формуле: рост * 0,7. При выборе размера палки для скандинавской ходьбы необходимо учитывать общее физическое состояние человека, его мышечный тонус, длину рук и ног. Также многие не задумываются над техникой ходьбы, а на это стоит обратить особое внимание».
Светлана Николаевна показала комплекс упражнений, который проводится перед тренировкой: благодаря разминке, минимизируется риск получения травмы, улучшается эластичность связок, а также увеличивается сердечный ритм, ускоряется обмен веществ. Мастер-класс продолжился ходьбой по стадиону и легким комплексом упражнений, завершающих тренировки. По многочисленным просьбам жителей города занятия по скандинавской ходьбе решили проводить дважды в неделю, на стадионе «Нефтяник».
Ежегодно в апреле работники городского здравоохранения проводят целый комплекс мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику различных заболеваний. Ведь, как известно, болезнь гораздо легче предупредить, чем лечить.
В Ханты-Мансийске впервые выполнена малоинвазивная повторная операция на аортальном клапане и корне аорты
Кардиохирурги окружной столицы впервые выполнили повторную операцию на аортальном клапане из мини J стернотомии до 4-го межреберья.
Был прооперирован пациент 25 лет, которому ранее в возрасте 13 лет выполнено протезирование аортального клапана механичесим протезом и пластика митрального клапана. После операционного вмешательства пациент выписан из стационарного отделения на 10-е сутки.
Заведующий кардиохирургическим отделением БУ «Окружная клиническая больница», кандидат медицинских наук, оперирующий сердечно-сосудистый хирург высшей квалификационной категории Сергей Стефанов рассказал об операции: «В настоящее время имела место дисфункция протеза, вследствие протезно-пациентого несоответсвия и перенесенного тромбоза протеза. Пиковый ситолический градиент на протезе по данным эхокардиографии составлял 95 мм.рт.ст, средний – 50 мм.рт.ст, что говорило о выраженном стенозирующем эффекте протеза и требовало его замены ввиду неблагоприятного прогноза для жизни больного».
Как отметил Сергей Стефанов, по данным компьютерной томографии грудной клетки было отмечено крайне близкое прилежание правого желудочка и левой брахиоцефальной вены к задней поверхности грудины, что делало риск их повреждения при доступе очень высоким. В связи с этим было выполнено периферическое подключение аппарата искусственного кровообращения по схеме: бедренная артерия – бедренная вена.
Министернотомия выполнена после гепаринизации и начала перфузии. Выполнено репротезирование аортального клапана механическим протезом SJM Regent № 23 с аортоаннулопластикой по Manouguian. Средний градиент на протезе составил 12 мм.рт.ст. Послеоперационный период протекал гладко и пациента выписали из стационара на 10-е сутки.
Репротезирование аортального клапана из минидоступа, с одной стороны, является технически более сложным, так как трудно добиться хорошей экспозиции корня аорты на фоне спаечного процесса в перикарде. С другой стороны, министернотомия исключает риск повреждения правого желудочка при проведении доступа и кардиолиза.
Стратегия подключения искусственного кровообращения может быть разной, в зависимости от данных компьютерной томографии о топографии правого желудочка и крупных сосудов по отношению к задней поверхности грудины, а также необходимости расширения корня аорты.
Отметим, кардиохирургическое отделение Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска оснащено высокотехнологичным оборудованием и необходимыми расходными материалами, которые позволяют выполнять весь спектр современных кардиохирургических вмешательств. Специалисты отделения регулярно проходят стажировки в европейских и американских университетских клиниках, перенимая опыт коллег.
Выполнение повторных операций на аортальном клапане и корне аорты из минидоступа стало ещё одним важным этапом развития малоинвазивной кардиохирургии в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска и Югре в целом.
Справочно: С 2014 года в кардиохирургическом отделении ОКБ выполнено 54 операции на аортальном клапане из министернотомии. В том числе 4 - в сочетании с супракоронарным протезированием восходящего отдела аорты, 2 - с расширением корня аорты и 2 - с миоэктомией. На текущий момент времени - это наибольший опыт среди кардиохирургических клиник УрФО.
Оздоровление пациентов детской поликлиники Нягани
Детская поликлиника Нягани, в рамках оздоровления детей, продолжает обеспечивать нуждающихся в путевках на санаторно-курортное лечение.
В текущем году для маленьких пациентов БУ «Няганская городская детская поликлиника» направлено 56 путевок в различные российские санатории. Почти половина из них - в санаторий «Юган» Нефтеюганского района. Также в списке - Ессентуки, Железноводск и Пятигорск. Ждут няганских детей санатории Алтая и Тараскуль. Время заездов определено в течение всего календарного года. Показания для назначения санаторно-курортного лечения в основном касаются органов пищеварения, дыхания и мочеполовой системы.
С начала 2018 года и по сегодняшний день 20 детей уже получили или же получают санаторно-курортное лечение.
«Хочу еще раз напомнить родителям детей, прикрепленных к нашему учреждению, о том, что федеральным законодательством ужесточен контроль над постановкой на очередь и получением санаторно-курортного лечения. Путевки получают только дети, состоящие с заболеваниями на диспансерном учете у специалистов. Сейчас педиатрический состав поликлиники проводит масштабную информационную работу с родителями, чьи дети состояли в очереди на получение путевки, как часто болеющие», - прокомментировала врио главного врача детской поликлиники Ирина Лазарива.
Отметим, в очереди, сформированной на начало 2018 года, в детской поликлинике на получение санаторно-курортного лечения состоят 260 детей.
Впрочем, получить комплекс оздоровительных процедур можно и в стенах детской поликлиники. Ежегодно дневной стационар учреждения принимает более полутора тысяч детей в возрасте от 3 до 18 лет. К услугам пациентов - различный спектр восстановительных и физиотерапевтических процедур, водная гимнастика в аква-центре, альфа-спа терапия, соляная пещера. Дети, нуждающиеся в особой реабилитации, проходят курсовое лечение 2 - 3 раза в год. Разработаны индивидуальные программы для детей с избыточной массой тела и имеющих атопический дерматит.