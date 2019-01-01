Северный археологический конгресс в пятый раз примет Югра в 2019 году

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Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:
Пятый международный Северный археологический конгресс состоится в Ханты-Мансийске в первой декаде октября 2019 года. Об этом в ходе заседания Совета при правительстве автономного округа по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия сообщила директор окружного департамента культуры Надежда Казначеева.
Цель его проведения – популяризация новых научных открытий, наиболее значимых перспектив археологии Северной Евразии, актуализация этнокультурного наследия и идентичности народов Урала, а также сохранение объектов культурного наследия России.
«За время проведения конгресса в Югре сформировалась серьезная собственная научно-образовательная база, а также культурная инфраструктура. Основу здесь составляет Сургутский государственный университет: на протяжении всего времени он сохранял традиции классических русских университетов, где наряду с техническими специальностями активно развиваются гуманитарное, историческое и археологическое направления, – сообщила Надежда Казначеева. – Учитывая наработанный потенциал и научные возможности ВУЗа, предлагается определить Сургутский государственный университет в качестве одного из организаторов археологического конгресса. Руководство образовательной организации готово принять такие обязательства».
Кроме того, в список организаторов планируется включить институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, Уральский федеральный университет, представителей Института археологии и этнологии Российской академии наук из Новосибирска и Москвы, музей Природы и Человека, департамент образования и молодежной политики Югры и другие учреждения и ведомства.