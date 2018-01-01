Югорчане поделились опытом в сфере реализации прав коренных малочисленных народов Севера

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Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:
Делегация Югры принимает участие в 17-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке (США). В составе делегации: первый заместитель главы региона Алексей Шипилов; председатель Думы автономного округа Борис Хохряков; депутат Думы Югры, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по Уральскому федеральному округу Александр Новьюхов; заведующий сектором музейных программ и проектов Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Вячеслав Кондин; оленеводы Сергей Ромбандеев, Валентин Тэвлин, Любовь Казанжи.
Югорчане рассказали коллегам об опыте Югры в сфере реализации прав коренных малочисленных народов Севера.
Было отмечено, что на сегодняшний день на территории нашего региона проживает свыше 33 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера – это ханты, манси и ненцы. Местами их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности нормативно признано около 80% всей территории округа. Базовые социальные, экономические, культурные, в сфере природопользования и другие права коренных народов Югры обеспечиваются «тематическими» законами, что в практической плоскости подкрепляется реализацией комплексной программы социально-экономического развития коренных народов и 6 отраслевых программ.
В законодательном органе Югры образована отдельная парламентская структура - Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера. При правительстве округа и главах муниципалитетов действуют Советы представителей коренных малочисленных народов Севера Югры. Во всех органах власти региона функционируют 14 совещательных органов по вопросам коренных народов, в их составе - 52 представителя коренных народов, в том числе 25 женщин.
В рамках сессии Постоянного форума ООН представители Югры также приняли участие в дискуссии «Социально-значимые проекты по поддержке устойчивого развития коренных народов. Здравоохранение и социальные услуги. Российский опыт», организованной Федеральным агентством по делам национальностей России. Представители округа рассказали о наиболее перспективных и значимых проектах для коренных народов России, реализуемых при поддержке бизнес-сообщества, о поддержке социально значимых проектов, реализуемых на территории нашего региона на законодательном уровне и разработке индикаторов качества жизни представителей коренных народов.