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27 апреля 2018 года в 15:00 часов в выставочном зале Этнографического музея «Торум Маа» состоится открытие выставочного проекта «Женский костюм обских угров».
Мы живем в необыкновенном крае, название которого звучит красиво – Югра – край, где проживают люди с интересными обычаями – ханты и манси. Каждая травинка, каждое животное имеют особое значение и находят отражение в культуре и быте этих народов, в прошлом известных под названием остяки и вогулы, которых нередко называют «обские угры» - коренное население Ханты-Мансийского автономного округа.
Обращаясь к этносу, первое, что привлекает внимание – это одежда. Для любой культуры это одно из самых ярких и уникальных проявлений, своеобразный «паспорт». Внутри локальных этнических групп обско-угорских народов женская одежда имеет значительные различия более заметные, чем в других предметах материальной культуры.
Угорская женщина – искусная мастерица, одинаково превосходно владеющая разными материалами, будь то бисер или сукно, мех или ткань. Выставка приоткроет для посетителя этническую колоритность одежды северных народов, позволит своими глазами увидеть яркое цветовое и орнаментальное разнообразие женского костюма различных локальных групп обских угров.
По адресу:
Тобольский тракт 4, комплекс «Югорская долина»,
корпус «Президент», 2 этаж.
В день открытия выставки посещение бесплатное!
Справки по телефонам: +7(3467)315-724, 315-718.
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