Открытие выставочного проекта «Женский костюм обских угров»

  • Русский
Открытие выставочного проекта «Женский костюм обских угров»

27 апреля 2018 года в 15:00 часов в выставочном зале Этнографического музея «Торум Маа» состоится открытие выставочного проекта  «Женский костюм обских угров».

Мы живем в необыкновенном крае, название которого звучит красиво – Югра – край, где проживают люди с интересными обычаями – ханты и манси. Каждая травинка, каждое животное имеют особое значение и находят отражение в культуре и быте этих народов, в прошлом известных под названием остяки и вогулы, которых нередко называют «обские угры» - коренное население Ханты-Мансийского автономного округа.

Обращаясь к этносу, первое, что привлекает внимание – это одежда. Для любой культуры это одно из самых ярких и уникальных проявлений, своеобразный «паспорт». Внутри локальных этнических групп обско-угорских народов женская одежда имеет значительные различия более заметные, чем в других предметах материальной культуры.  

            Угорская женщина – искусная мастерица, одинаково превосходно владеющая разными материалами, будь то бисер или сукно, мех или ткань. Выставка приоткроет для посетителя этническую колоритность одежды северных народов,  позволит своими глазами увидеть яркое цветовое и орнаментальное разнообразие женского костюма различных локальных групп обских угров.

По  адресу:

Тобольский тракт 4, комплекс «Югорская долина»,

корпус «Президент», 2 этаж.

В день открытия выставки посещение бесплатное!

Справки по телефонам: +7(3467)315-724, 315-718.

информация в социальных сетях сайтах:

https://vk.com/torummaahttps://www.facebook.com/torummaa/https://ok.ru/muzey.torummaahttps://twitter.com/TorumMaa

 

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры