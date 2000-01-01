Югра готовится к проведению X Международного фестиваля ремесел коренных народов мира

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В формате видеоконференцсвязи в студиях Москвы и Ханты-Мансийска прошло заседание по подготовке и проведению X Международного фестиваля ремесел коренных народов мира «Югра-2018», который будет проходить в столице округа с 8 по 12 июня под эгидой ЮНЕСКО, Международной Ассоциации Северных регионов «Северный форум».
В Москве в нем приняли участие заместитель губернатора Югры Фануза Арсланова, заведующий научно-методическим отделом Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, кандидат философских наук Нина Ганцева. Вела заседание директор департамента культуры автономного округа Надежда Казначеева.
Директор Центра народных художественных промыслов и ремесел Ольга Бубновене представила концепцию фестиваля. Она отметила, что «ощущение себя частью народа с его неповторимой культурой важна для каждого современного человека. Важна работа не только по возрождению, сохранению, но и развитию наследия традиционной художественной культуры. Ремесло как часть повседневной жизни остается основным условием сохранения особой специфической ментальности народа». Культурным достоянием любого региона в равной степени являются как памятники и музейные коллекции, так и создавшие их мастера, объединения, учреждения, обеспечивающие воспроизведение и трансляцию культурных традиций.
Напомним, Международный фестиваль ремесел в Югре проводится с 2000 года один раз в два года. За восемнадцать лет его истории было проведено 10 научно-практических конференций, 25 научно-практических семинаров, 600 мастер-классов для детей и 960 - для разновозрастной аудитории. Народное искусство коренных народов экспонировалось на 45 выставках, создан музей традиционного искусства финно-угорских народов. В работе фестивалей приняло участие более 90 тысяч человек из Венгрии, Канады, Финляндии, Швейцарии, Эстонии, Cербии, Конго, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и многих регионов России.
За это время были восстановлены забытые и утраченные традиционные промыслы финно-угорских народов: вышивка южных ханты и восточных манси, ткачество из крапивы, ткачество традиционных изделий из шерстяных нитей (поясов, дорожек и др.), традиционное вязание одной спицей, жаккардовое вязание традиционных изделий северных народов, обработка, пошив изделий из рыбьей кожи и многое другое.
Расширены образовательные программы учреждений дополнительного образования, реализуется проект «Школа социальных творческих инициатив «Полет стерха» по социальной адаптации средствами народного искусства, образовательные программы курсов повышения квалификации «Народные художественные промыслы Югры».
Открылись и активно работают центры ремесел в Нижневартовском, Сургутском районах, Лянторе, Мегионе. В Югре проведено два конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в отрасли «Народные художественные промыслы». Проведено тринадцать межрегиональных детско-юношеских конференций и три Международных конгресса традиционной художественной культуры по проблемам фундаментальных исследований.
Особенностью Х Международного фестиваля станет широкое участие в нем общественных организаций обско-угорских народов Югры, о чем сообщила президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова. «Мы предусмотрели, чтобы участники и гости фестиваля смогли познакомиться не только с ремеслами, но и с вокальной, танцевальной культурой наших народов», – сказала она.
Президент Молодежной организации обско-угорских народов Югры Виктор Банк добавил о проекте «Школа кураторов», участники которого будут сопровождать участников фестиваля, начиная со встречи в аэропорту: «Привлекаем также большое количество волонтеров», - заключил он.
Об организации в рамках фестиваля творческих площадок с возможностью участия в их работе людей с особыми потребностями и окружного конкурса-выставки «Юные подмастерья» рассказала заместитель главы Ханты-Мансийска Ирина Черкунова. «К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений, воспитанники образовательных учреждений дополнительного образования, колледжей Югры, а также малыши с 5 лет, - проинформировала она. – Предусмотрено 14 площадок в Самарово с представлением изделий народного искусства, национальной кухни и быта народов Югры, все это будет сопровождаться выступлениями творческих коллективов».
Департаментом промышленности автономного округа проведена работа по включению фестиваля в туристические маршруты и программы, что позволит расширить аудиторию участников.