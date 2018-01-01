Единовременную выплату получили почти 337 тысяч югорчан

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Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:
Как сообщили в департаменте социального развития Югры, по состоянию на 20 апреля 2018 года единовременную выплату в 5 тысяч рублей получили 336,9 югорчан, из них 135,4 – в беззаявительном порядке.
Напомним, в связи с празднованием 25-летия Конституции России, провозгласившей Ханты-Мансийский автономный округ – Югру самостоятельным, равноправным субъектом Российской Федерации; а также началом объявленного Президентом Российской Федерации Десятилетия детства, Думой автономного округа принято решение о предоставлении в 2018 году гражданам, родившимся в Югре в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года и имеющим место жительства в автономном округе единовременной денежной выплаты в размере 5 тысяч рублей.
Это самая масштабная и беспрецедентная выплата в истории региона. Впервые выплата предоставляется гражданам независимо от социального статуса и критериев нуждаемости, а как поощрение для тех людей, которые родились в Югре и связали с ней свою дальнейшую судьбу.
Нередко выплату получают молодые родители на себя и на своих детей. В Югре формируется многопоколенные семьи не только из числа представителей коренных малочисленных народов Севера, но и потомков первых покорителей Западной Сибири.
За неполных 4 месяца доля граждан, обеспеченных выплатой, составила 65,4%. Всего таких 515 000 человек.
Динамика выплат размещается ежедневно в рабочие дни на сайте департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.