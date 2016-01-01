К 1 сентября в школы Югры поступит новый учебник мансийского языка

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Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:
Руководители органов исполнительной власти автономного округа приняли участие в заседании Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры.
Так, исполняющий обязанности директора окружного департамента строительства Рустам Сафин сообщил, что в минувшем году 17 семей югорчан из числа коренных малочисленных народов Севера получили жилищные субсидии и 42 семьи – компенсацию процентной ставки. «Общая сумма финансирования составила 122,7 млн рублей», - уточнил он.
С отчетом о ходе реализации государственной программы автономного округа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 - 2020 годы» и о мерах государственной поддержки организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера выступил заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа Александр Комиссаров. «Госпрограмма признана эффективной на самом разном уровне, - отметил он. – Согласно исследованиям, удовлетворенность населения ее реализацией составляет 72%».
Директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин сообщил, что к началу нового учебного года в школы автономного округа поступит новый учебник мансийского языка. «Два варианта хантыйского алфавита отправлены на экспертизу, и, как только специалисты дадут свое заключение, к изданию будет подготовлен соответствующий вариант учебника хантыйского языка», - добавил он.
Исполняющий обязанности директора департамента промышленности Югры Василий Дудниченко по поводу квот на вылов ценных пород рыбы пояснил, что сотрудники департамента готовят письмо Председателю Правительства Российской Федерации по комплексу проблем, связанных с рыбным промыслом. «Не совсем понятен механизм исчисления объемов популяции, на основе которых устанавливаются эти квоты, - сказал он. – В конце мая эту тему мы будем обсуждать на большом совещании с участием федеральных экспертов».