Югорчан приглашают принять участие во Всероссийском интернет-марше «Честь Победы»

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Югорчан приглашают принять участие во Всероссийском интернет-марше «Честь Победы»

Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:

Югорчан приглашают принять участие во Всероссийском интернет-марше увековечивания памяти гражданских и военных подвигов времен Великой Отечественной Войны «Честь Победы», который стартует 3 мая. Мероприятие будет проходить на портале СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ.

Так, в рамках акции, с 3 по 10 мая, любой желающий может опубликовать фотографию родственника, воевавшего в годы Великой Отечественной войны, и выложить рассказ на всероссийской интернет-платформе СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ. Отмечается, что каждое признание при репосте в соцсети будет сопровождено стикером марша "ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ".

«Осуществив это, Вы увековечите память о подвиге предка в интернете, - подчеркивают организаторы мероприятия. – Обязательно указывайте город и область своего расположения. Так история появится не только на федеральной стене признаний, но и на стене признаний Вашего родного города и области».

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Зам. директора - Вах Н. И.
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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
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