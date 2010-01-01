НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

- Русский
Слёт добровольцев медицинских организаций Нижневартовска стартует 26 апреля
26 апреля состоится городской Слёт добровольцев медицинских организаций Нижневартовска.
Программа слёта насыщена и разнообразна. Так, запланирована презентация добровольческих движений медицинских организаций города, представителей некоммерческих организаций, осуществляющих добровольческую деятельность, выступление регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» по Югре Максима Гаврилюка, Форсайт-сессии и интерактивная игра с участниками Слёта.
Организатор мероприятия – БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница».
Отметим, в России существует практика ежегодного определения главной темы, которая на это время станет ключевой в жизни страны или субъекта Российской Федерации. Это помогает привлечь внимание общественности к самым значимым проблемам в социальной и экономической жизни, обеспечить целостное и гармоничное развитие государства.
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтёра), а Губернатором Югры Н.В. Комаровой – Годом гражданского согласия.
Онколог Егор Раков из Сургута – победитель окружного этапа Всероссийского конкурса врачей
Лучшим онкологом Югры по итогам второго этапа Всероссийского конкурса врачей признан Егор Раков, врач онкологического отделения Сургутской окружной клинической больницы.
На суд жюри конкурса в номинацию «Лучший врач-онколог» Егор Раков представил работу, в которой подробно рассказал о новых технологиях и методах, используемых врачами онкологического отделения учреждения, о результатах и динамике лечения пациентов с онкозаболеваниями.
В БУ «Сургутская окружная клиническая больница» Егор Александрович трудится с 2011 года. Успешно совмещает работу врача–онколога онкологического отделения консультативно-диагностической поликлиники и врача-онколога онкологического отделения. В совершенстве владеет современными методами инвазивной диагностики и навыками выполнения операций, в том числе, реконструктивных, на гортани, шее и глотке. Совместно с коллегами проводит обследование больных с подозрением на злокачественные и доброкачественные новообразования, используя при этом новейшие медицинские технологии. Проводит диспансерное наблюдение за больными и оказывает консультативную помощь в проведении восстановительного лечения пациентов после операций.
Кроме того, в обязанности Егора Ракова входит оказание методической помощи медицинским учреждениям Сургута и Сургутского района по вопросам организации, профилактики, раннего выявления, лечения и диспансерного наблюдения за больными со злокачественными новообразованиями и предопухолевыми заболеваниями.
Сотрудники Сургутской окружной клинической больницы поздравляют Егора Александровича с победой в окружном этапе Всероссийского конкурса врачей и желают стать лучшим онкологом РФ на завершающем этапе конкурса!
В Нефтеюганске возобновили проведение операций по эндопротезированию тазобедренных суставов
В травматологическом отделении Нефтеюганской больницы возобновили проведение высокотехнологичных операций по эндопротезированию тазобедренного сустава. Ранее такие операции проводились в учреждении с 2007 по 2010 годы.
А.Ю. Солдатов, заместитель главного врача по хирургии, рассказал: «Для проведения таких операций в клинике в 2017 году была проведена огромная работа, мы получили лицензию и квоты, врачи прошли обучение в ведущих институтах и клиниках страны, было приобретено специальное оборудование и имплантаты, соответствующие современным медицинским технологиям и требованиям. Не секрет, что в округе очередь на подобную операцию может доходить до полутора лет и возобновление эндопротезирования в Нефтеюганской больнице позволит снизить сроки ожидания для пациентов. Так, 17 и 18 апреля проведены первые операции пациентам по замене тазобедренного сустава».
Эндопротезирование тазобедренного сустава – это высокотехнологичная операция и сложное хирургическое вмешательство, требующее высокого профессионализма врача, в результате которого происходит замена родного сустава на имплантат. Тазобедренный сустав является самым крупным сочленением человеческого тела, без которого сложно представить себе такие привычные действия, как ходьба, приседания, бег, удержание вертикального положения тела. Испытывая огромные нагрузки, сустав подвержен различного рода патологическим изменениям, которые приносят не только боль, но и нарушение его функции.
В таких случаях замена тазобедренного сустава искусственным эндопротезом становится единственным способом вернуть пациенту былую активность и привычный образ жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 300 тысяч человек в год страдают дегенеративными изменениями тазобедренного сустава. Показаниями к такой операции служат следующие патологические состояния: коксартроз (деформирующий артроз ТБС); перелом шейки бедренной кости; посттравматический и диспластический артроз тазобедренного сустава; асептический некроз головки бедренной кости; ревматоидный полиартрит с вовлечением в патологический процесс ТБС.
«В стандартных случаях имплантация искусственного сустава длиться 2,5 - 3 часа. Анестезия может быть спинальной или общей. Пациент проводит в стационаре около 12 суток, ему назначают антибиотики и обезболивающие препараты, проводят симптоматическое лечение. Активизация в постели разрешается уже на первые сутки после операции. Со второго дня можно присаживаться в постели, начинать статические упражнения для мышц конечности. Ходьба с дозированной нагрузкой на оперированную конечность и дополнительной опорой (костыли, ходунки) возможна уже с третьих суток. Швы снимают на 10 - 12 сутки. Реабилитационный период занимает от 3 до 6 месяцев, в зависимости от сопутствующих заболеваний у пациента. Операции благодарные, позволяющие полностью восстановить утраченные функции сустава и вернуть пациента к активному образу жизни и даже к занятиям спортом», - пояснил заведующий травматологическим отделением, врач-травматолог-ортопед Д.Г. Хисматулин.
Ирина Гусейнова, первая пациентка, которой провели операцию по замене тазобедренного сустава, поделилась впечатлениями: «Более полутора лет я испытывала сильнейшие боли в ноге и уже сейчас, на вторые сутки после операции, чувствую себя хорошо. Огромное спасибо всем докторам и сотрудникам травматологического отделения, а особую признательность хочу выразить Динару Галиевичу, это замечательный врач и чуткий человек».
__________________________________________________________
При использовании материала просим сообщить о дате и месте публикации на адрес электронной почты rio@cmphmao.ru или по телефонам +7(3467)318-466 доб 236, доб. 218. Благодарим за сотрудничество