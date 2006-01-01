НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

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НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

 

Плавполиклиника «Николай Пирогов» готовится к навигации-2018

Лечебно-диагностического отделения консультативно-диагностической передвижной поликлиники АУ «Центр профессиональной патологии» готовится к предстоящему навигационному периоду.

Ожидается, что уже в конце мая плавполиклиника «Николай Пирогов» отправится в Кондинский район. До середины октября медицинские специалисты побывают также в Ханты-Мансийском, Белоярском, Березовском, Октябрьском и Сургутском районах – всего в 47 отдаленных населенных пунктах автономного округа, где будут обследовать местных жителей.

В состав врачебной бригады входят терапевт, педиатр, хирург, невролог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист, офтальмолог, стоматолог, врач-рентгенолог, гинеколог, врач общей практики и медсестры.

Отметим, в 2017 году плавполиклиника прошла серьезную модернизацию на Сургутском судоремонтном предприятии. Усовершенствованы внутренние помещения, заменены силовые агрегаты и переоснащена медицинская база. Были заменены две дизель-генераторные установки судна, установлена новая электропроводка, светодиодное освещение, заменено палубное покрытие. Во всех каютах и технических помещениях «Николая Пирогова» была существенно улучшена звуко- и теплоизоляция, что, безусловно, положительно повлияло на условия пребывания медицинского персонала и экипажа на борту судна. Модернизация коснулась и медицинского оборудования. На «Николае Пирогове» были установлены новейшие цифровые флюорограф и мамограф. В остальном медицинская аппаратура плавполиклиники соответствует всем современным требованиям.

На борту корабля оборудовано 19 медицинских кабинетов, имеются четыре аппарата лучевой диагностики (маммографический, стоматологический, флюорограф и передвижной рентгенологический аппарат), а также имееется малая операционная.

 

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Сургуские онкологи успешно выполняют торакоскопические операции при раке лёгкого

Новые высокотехнологичные операции внедрены в практику в онкологическом центре БУ «Сургутская окружная клиническая больница».

Торакоскопические радикальные операции при раке лёгкого успешно проводят онкологи учреждения. Многие операции, относящиеся к торакальной хирургии, в настоящее время можно выполнить с помощью метода видеоассистенции или видеоторакоскопии. В западной литературе прочно закрепился  термин VATS (video-assisted thoracic surgery). VATS применяется при операциях на легких, средостении, плевре и пищеводе.

Основное достоинство торакоскопической операции - отсутствие большого травматичного хирургического доступа - разреза и разведения ребер. Торакоскопические операции выполняются через проколы в грудной стенке и при помощи специального эндоскопического инструмента. Как следствие этого - меньше осложнений, менее выраженная послеоперационная боль. Отпадает необходимость в нахождении больного в отделении реанимации, более ранняя адаптация (больные могут вставать уже в день операции), ранняя выписка из стационара и возвращение к обычному образу жизни, хорошие косметические свойства.

В онкологическом центре Сургутской окружной клинической больницы выполнено пять радикальных торакоскопических расширенных лобэктомий (удаление доли лёгкого). По радикальности такие операции не уступают «обычным» торакотомным операциям при I, II стадиях заболевания.

 

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Югорские травматологи обсудили методы лечения осложненных повреждений костей

В Сургутской клинической травматологической больнице прошла научно-практическая конференция «Сложные повреждения костей конечностей:  лечение и реабилитация».

В научном форуме приняли участие врачи из медицинских организаций Когалыма, Лангепаса, Ханты-Мансийска, Мегиона, Нефтеюганска, Лянтора, а также Нижнего Новгорода и Кургана. Специалисты обсудили современные методы лечения и реабилитации осложненных повреждений костей и конечностей. Одна из ключевых тем конференции - применение современных имплантатов при выполнении остеосинтеза повреждений конечностей. 

«На встрече были рассмотрены передовые технологии, которые применяют специалисты во всем мире, в том числе и у нас. Одна из них – остеосинтез. Это операция по соединению и фиксации костных отломков, возникших при переломах. Основная цель вмешательства – создание оптимальных условий для анатомически правильного сращения костной ткани,- прокомментировал травматолог-ортопед БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Станислав Афанасьев. - Метод является основным при лечении переломов длинных трубчатых костей, нередко - единственно возможным при внутрисуставных переломах с нарушением целостности суставной поверхности. В качестве фиксаторов, как правило, используются штифты, винты, спицы, которые изготовлены из материалов, обладающих биологической инертностью».

На форуме был представлен опыт работы микрохирургической службы Травматологической больницы Сургута. Специалисты рассмотрели новые тенденции в кожной пластике. Такая операция выполняется для восстановления целостности мягких тканей конечностей, а также с целью стимуляции регенераторных процессов в костной ткани. Как правило, в современной практике используется принцип аутопластики - технология, при которой используются собственные ткани оперируемого, что гарантирует быструю приживаемость трансплантата с минимальным риском развития осложнений.

Для коллег из Ханты-Мансийского автономного округа выступил заместитель директора по научной работе Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова Дмитрий Борзунов. Специалист из Кургана рассказал о возможностях несвободной пластики по Г.А. Илизарову при реабилитации пациентов с последствиями тяжелых скелетных травм.

«Научно-практические конференции для специалистов в Травматологической больнице Сургута – традиционны, - отметил главный врач БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Дмитрий Гарайс. – Профессиональные встречи позволяют не только обмениваться опытом, но и дают возможность оценить перспективы развития отрасли, познакомиться с новыми медицинскими технологиями, узнать об их особенностях от первоисточника, специалистов, причастных к разработке того или иного современного метода лечения, который в перспективе будет внедрен в нашем регионе».

 

 