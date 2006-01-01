НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

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Плавполиклиника «Николай Пирогов» готовится к навигации-2018
Лечебно-диагностического отделения консультативно-диагностической передвижной поликлиники АУ «Центр профессиональной патологии» готовится к предстоящему навигационному периоду.
Ожидается, что уже в конце мая плавполиклиника «Николай Пирогов» отправится в Кондинский район. До середины октября медицинские специалисты побывают также в Ханты-Мансийском, Белоярском, Березовском, Октябрьском и Сургутском районах – всего в 47 отдаленных населенных пунктах автономного округа, где будут обследовать местных жителей.
В состав врачебной бригады входят терапевт, педиатр, хирург, невролог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист, офтальмолог, стоматолог, врач-рентгенолог, гинеколог, врач общей практики и медсестры.
Отметим, в 2017 году плавполиклиника прошла серьезную модернизацию на Сургутском судоремонтном предприятии. Усовершенствованы внутренние помещения, заменены силовые агрегаты и переоснащена медицинская база. Были заменены две дизель-генераторные установки судна, установлена новая электропроводка, светодиодное освещение, заменено палубное покрытие. Во всех каютах и технических помещениях «Николая Пирогова» была существенно улучшена звуко- и теплоизоляция, что, безусловно, положительно повлияло на условия пребывания медицинского персонала и экипажа на борту судна. Модернизация коснулась и медицинского оборудования. На «Николае Пирогове» были установлены новейшие цифровые флюорограф и мамограф. В остальном медицинская аппаратура плавполиклиники соответствует всем современным требованиям.
На борту корабля оборудовано 19 медицинских кабинетов, имеются четыре аппарата лучевой диагностики (маммографический, стоматологический, флюорограф и передвижной рентгенологический аппарат), а также имееется малая операционная.
Сургуские онкологи успешно выполняют торакоскопические операции при раке лёгкого
Новые высокотехнологичные операции внедрены в практику в онкологическом центре БУ «Сургутская окружная клиническая больница».
Торакоскопические радикальные операции при раке лёгкого успешно проводят онкологи учреждения. Многие операции, относящиеся к торакальной хирургии, в настоящее время можно выполнить с помощью метода видеоассистенции или видеоторакоскопии. В западной литературе прочно закрепился термин VATS (video-assisted thoracic surgery). VATS применяется при операциях на легких, средостении, плевре и пищеводе.
Основное достоинство торакоскопической операции - отсутствие большого травматичного хирургического доступа - разреза и разведения ребер. Торакоскопические операции выполняются через проколы в грудной стенке и при помощи специального эндоскопического инструмента. Как следствие этого - меньше осложнений, менее выраженная послеоперационная боль. Отпадает необходимость в нахождении больного в отделении реанимации, более ранняя адаптация (больные могут вставать уже в день операции), ранняя выписка из стационара и возвращение к обычному образу жизни, хорошие косметические свойства.
В онкологическом центре Сургутской окружной клинической больницы выполнено пять радикальных торакоскопических расширенных лобэктомий (удаление доли лёгкого). По радикальности такие операции не уступают «обычным» торакотомным операциям при I, II стадиях заболевания.
Югорские травматологи обсудили методы лечения осложненных повреждений костей
В Сургутской клинической травматологической больнице прошла научно-практическая конференция «Сложные повреждения костей конечностей: лечение и реабилитация».
В научном форуме приняли участие врачи из медицинских организаций Когалыма, Лангепаса, Ханты-Мансийска, Мегиона, Нефтеюганска, Лянтора, а также Нижнего Новгорода и Кургана. Специалисты обсудили современные методы лечения и реабилитации осложненных повреждений костей и конечностей. Одна из ключевых тем конференции - применение современных имплантатов при выполнении остеосинтеза повреждений конечностей.
«На встрече были рассмотрены передовые технологии, которые применяют специалисты во всем мире, в том числе и у нас. Одна из них – остеосинтез. Это операция по соединению и фиксации костных отломков, возникших при переломах. Основная цель вмешательства – создание оптимальных условий для анатомически правильного сращения костной ткани,- прокомментировал травматолог-ортопед БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Станислав Афанасьев. - Метод является основным при лечении переломов длинных трубчатых костей, нередко - единственно возможным при внутрисуставных переломах с нарушением целостности суставной поверхности. В качестве фиксаторов, как правило, используются штифты, винты, спицы, которые изготовлены из материалов, обладающих биологической инертностью».
На форуме был представлен опыт работы микрохирургической службы Травматологической больницы Сургута. Специалисты рассмотрели новые тенденции в кожной пластике. Такая операция выполняется для восстановления целостности мягких тканей конечностей, а также с целью стимуляции регенераторных процессов в костной ткани. Как правило, в современной практике используется принцип аутопластики - технология, при которой используются собственные ткани оперируемого, что гарантирует быструю приживаемость трансплантата с минимальным риском развития осложнений.
Для коллег из Ханты-Мансийского автономного округа выступил заместитель директора по научной работе Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова Дмитрий Борзунов. Специалист из Кургана рассказал о возможностях несвободной пластики по Г.А. Илизарову при реабилитации пациентов с последствиями тяжелых скелетных травм.
«Научно-практические конференции для специалистов в Травматологической больнице Сургута – традиционны, - отметил главный врач БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Дмитрий Гарайс. – Профессиональные встречи позволяют не только обмениваться опытом, но и дают возможность оценить перспективы развития отрасли, познакомиться с новыми медицинскими технологиями, узнать об их особенностях от первоисточника, специалистов, причастных к разработке того или иного современного метода лечения, который в перспективе будет внедрен в нашем регионе».