Жизненный путь хантыйского учёного

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В Югре живёт известный учёный, доктор социологических наук Терентий Герасимович Харамзин. Его знают не только в Югре, но и на Ямале. Этот человек скоро будет отмечать 80-летний юбилей, он родился 30 апреля 1938 года в деревне Теги. Терентий Герасимович сейчас на заслуженном отдыхе, нам известно, что он много лет трудился в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок. Большую часть жизни посвятил молодёжи. Благодаря ему многие из них защитили кандидатские диссертации, стали высококвалифицированными специалистами. С каждым сотрудником он работал индивидуально. Приглашая молодёжь на работу в институт, всегда интересовался, кто из них владеет хантыйским или мансийским языком, из какого рода они происходят.
Годы детства
Терентий Герасимович в семье Герасима Александровича и Екатерины Константиновны Харамзиных был четвёртым ребёнком. В семье было пятеро детей. В суровые военные годы от тяжёлой болезни ушли из жизни отец, старший и младший братья, сестра. В живых остались только он и сестра Мария.
Мать день и ночь работала в колхозе. У Терентия осталось в памяти то, как она делила между ними 300 грамм чёрного хлеба. Чтобы кусочек был сытным, они посыпали его солью. Казалось, что от этого не хочется долго есть. Когда подрос, то стал помогать маме: носил с реки воду, заготавливал дрова. Терентий Герасимович помнит, как летом и осенью косили сено, зимой и весной рыбачили. Плохо одетые, босиком они вместе с женщинами тянули невод. С тяжёлым отцовским ружьём он уже ходил на охоту. Вот так и выживала их семья.
Однажды они вместе со стариком Никитой Миляховым отправились проверять сети. На берегу заметили двух лосей. Что делать? Пожилой человек попросил его быстрее грести, и направить лодку прямо на лосей. Приблизившись к животному, старик резко рубанул топором по спине лося. В тот день они с мужиками сварили большой котёл мяса и досыта наелись.
Самой большой радостью для детей было, когда бабушка Мария Ивановна рассказывала легенды и сказки. Может, поэтому Терентий Герасимович был таким же, как герои фольклора, целеустремлённым, упорным, настойчивым и в жизни всегда помогал людям.
Дела молодёжные
В молодости он много времени посвящал комсомольским делам. В это время Терентий Харамзин был очень активным молодым человеком. Он часто ездил по населённым пунктам, рыбацким станам и организовывал интересные мероприятия. За это его отправили обучаться работе с молодёжью в Москву. Он благодарен старшим товарищам, тем, кто в те годы помогал ему словом и делом: В.И. Аренхову, Л.Г. Тайлашеву, В.А. Чурилову, Ю.Н. Шесталову и многим другим. В нашу редакцию бывшие комсомольские лидеры отправляют материалы-воспоминания о тех годах, и, конечно же, добрым словом они вспоминают Терентия Герасимовича.
Работа – это большой успех
Терентий Харамзин посвятил всю свою жизнь работе с коренными жителями. Работая в колхозе, он продолжал учиться в Омском сельскохозяйственном институте имени С.М. Кирова. В эти годы им был собран богатый материал на тему об оленеводстве на Севере. Эта работа была продолжена в аспирантуре, и, спустя годы, он защитил кандидатскую диссертацию. Для более глубокого изучения данной темы он вместе с семьёй переехал на Ямал. Терентий Герасимович часто выезжал в оленеводческие бригады, отдал много сил исследовательской работе. Благодаря этому он выработал практические рекомендации, которые используются во многих регионах северных территорий.
Семья
Терентий Герасимович с супругой Тамарой вырастили троих детей. Сын Александр и дочь Наталья работают. В школьные годы дочь увлеклась игрой в шахматы, она участвовала в соревнованиях и неоднократно занимала призовые места. Старший внук получает образование в Москве. Без участия отца и дедушки многие дела бы не получились в их семье.
Уважаемый Терентий Герасимович, мы, кто Вас хорошо знает, и, кто многие годы работал рядом с Вами, хотим поздравить Вас с юбилеем и пожелать Вам долгой жизни, здоровья и благополучия.
Раиса Решетникова
Увӑс мир кўтн вуӆаң учёный социологической наукайт доктор нєм тӑйты ики Терентий Герасимович Харамзин вә. Тӑм тынӑң хуятэв еша вәӆ 80 оӆ постӑты питӆ. Ӆўв 1938-мит оӆн вән кєр тыӆӑщн 30-мит хӑтӆӑн. Тэк кәртӑн сєма питӑс.
Тӑм хӑнты хә Югра па Ямал мўвңӑн хущи яма вәӆы. Рўтьщӑты мӑнтаӆ еӆпийн Ас-угорской институтн ар оӆ рәпитӑс. Айӆат хуятӑта иса пурайн нётӑс. Вухаӆь па хӑнты ёх аеӆн-вәнэӆн нєпекӑңа йиты питсӑт. ўв йиӆпа рәпатая юхӑтты кашӑң хӑннєхә пиӆа сӑмн па нумсӑн тӑйты па вәйтты рәт ясӑңӑн путӑртӑс па иньщӑсӑс, мӑта рәт ӆєр эвӑӆт вәӆ.
Айӆат оӆаӆ
Герасим Александрович па Екатерина Константиновна Харамзин хотӑң ёх хущи няӆмит пушхие сєма питӑс, щит Терентий. Щи кӑтнӑн иса вет няврєм тӑйсӑңӑн. Ӆаӆь пурайн кӑши-мәш эвӑӆт ащеӆ, яйӆ, упеӆ па ай апщеӆ ӑнтәма йисӑт. Ӆын Марья упеӆ пиа хӑщсӑңӑн.
Ӑнкиеӆ атӆ-хӑтӆ колхосн рәпитӑс. Терентий нәмӆӑӆэ, муй щирн ӑңкиеӆн 300 грамм нянь хәӆум пўла ортсы па эӆты суӆн пӑрңӑӆтсы. Аӆмәнтыки, щи суӆӑң питы няние эвӑӆт єнумты няврємие сыта йиӆ. Пушхие хәт тӑ ӆуваттыйн хотӑӊ ёхӆаӆа нётты кәма йис. Ас эвӑӆт кев пўтн йинк аӆӆяс, тўтьюх сєврӑс па ай әхӑӆн таӆӆяс. Щиты муйкєм вєритӑс, ӑӊкеӆа нётӑс. Терентий Герасимович яма нәмӆӑӆэ, хуты тӑӆ-сўсн, товийн па ўӊӑн турн сэвӑрты муй па хўӆ веӆпӑсӆӑты яӊхӑс. Ищки па вот рўвн няврємӑт па имет няр кўрн вән тухӑӆ таӆсӑт. Вән хуятӑт иты, ащеӆ эвӑӆт хӑщум пушканӑн васы хота яӊхӑс.
Ипўш тӑмӑщ вєр тывӑс. Ӆўңӑн, пєӆӊайӊ па рўвӑӊ хӑтӆӑн, ӆўв па Никита Миляхов пирӑщ хуят пиӆа аӆӑӊ тәрумн хоӆпӑт вантты мӑнсӑт. Пан кимӑӆн кўрӑӊ войӊӑн шиваӆӑсӊӑн. Хоп ӆыпийн тәп ӆаюм уӆӑс. Па муй вєрты? Ущмарӑӊ пирӑщ хә лупӑс: «Така ӆовӆа, хоп нюӆэн тўӊа катӆэ». Икўрумн кўрӊ вой хущи вана юхтумсӑӊӑн. И икеӆн шанш вўр шәпи сэвӑрмӑсы. Щи юпийн веӆпӑсӆӑты ёх вән нюхеӊ пўт кавӑртсӑт.
И вєр ай пура оӆаӆ эвӑӆт хӑщӑс, щит Мария Ивановна Неттина аӊкаӊке йисӑӊ-нәптӑӊ путрӑт па моньшӑт, арӑт па мутра ясӊӑт. Мосӑӊ, щи пӑты Терентий Герасимович хӑрщия па таксара вәс па вәӆтаӆ хўват шєӊк така увӑс мирӑӆа нётӑс.
Айӆат ёх вєрӑт
Айӆат хә комсомольца вәум пурайн ар ям вєрӑт тывӑс. Щи артӑн Терентий Харамзин каркам хуята вәс. ыв кәртӑӊ ёхӆаӆ пиӆа ай кәртӑта яӊхсӑт, арсыр ям па әмӑщ вєрӑт ӆэщӑтсӑт. Т. Харамзин Москва воша вәнӆтыйӆты китсы, щит ўв пӑтэа мєт вуӆаӊ вєра вәс. Щи хӑтӆӑт иса ӆўв нумсӑӆн хӑщсӑт. Вән унтас па нётупсы ӆўв пӑтэӆа вєрсӑт: В.И. Аренхов, Л.Г. Тайлашев, В.А. Чурилов, Ю.Н.Шесталов па па ёх. Интӑм итәх ёх Сўмӑтвош эвӑӆт айкеӆӑт па хурӑт китӆӑт. Щи оӆӑт, комсомольской вєрӑт оӆӑӊӑн нәмӑт па вән пәмащипа ясӊӑт Т. Харамзиная лупӑт.
Рәпата — щит вән унтас
Терентий Герасимович ар оӆ ӛрӆ па нумсӑӆ увӑс мир вєрӑта пунсӑӆэ. Рәпитмаӆ мӑр омской сельскохозяйственной С.М. Кирова нємуп институт етшуптӑс. Щи артӑн Югра мўвн вўӆы тайты па єнмӑӆты оӑңӑн вән нєпек хӑншӑс. Ӆўв тӑм рәпатайӆ еӆӆы вуӆаӊ нєпека пунсӑӆэ.
Т. Харамзин хотӑӊ ёхӆаӆ пиӆа Ямал мўва касӆӑс. Ӆўв щи вән рәпата ӆэщӑтты пӑты вўӆєӊ ёх пиӆа ванкўтӆы рәпитӑс. Щи әхтыйн 13 оӆ арсыр вєрӑт нух артаӆӑс. Хӑншум нєпекӆаӆ унтасн, вантэ, вўӆєӊ ёха вән нётупсы ӆэщӑтӑс.
Хотӑӊ ёхӆаӆ
Терентий Герасимович Тамара имиеӆ пиӆа ветьяӊ муӆтас оӆ ияха вәӆӆӑӊӑн. Хәӆум няврєм тӑйсӑӊӑн. Интӑм кӑт пушхие хӑщсӑӊӑн, щит Наталья па Александр. Мосӆ ястӑты, Наташа эвиеӆ иса пурайн шахматн юнтӑс па оӆӑӊ тӑхия ар пўш питыӆӑс. Вән хиӆєӆ Москва вошн вәнӆтыйӆ. Вантэ, ӆўв тәс вєрӆаӆ ищи хотӑӊ ёхӆаӆ такӆы ӆәӆн ӑн тывсӑт.
Тынӑӊ Терентий Герасимович, мўӊ, округн вәӆты, нӑӊен яма вәты па ар оӆ ияха рәпитум ёх, ӆӑӊхаӆўв лупты, тәс па мира мосты вєрӆӑн еӆӆы ищи айӆат ёхн ат тәӆыйт. Тӑӆаӊа, хўв вәӆупсыйн вәӆа.
Раиса Решетникова