В Югре увеличился прожиточный минимум населения

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14 тысяч 273 рубля составила величина прожиточного минимума в Югре в среднем на душу населения по итогам первого квартала.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства автономного округа, которое состоялось под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.
Для трудоспособного населения региона прожиточный минимум составил 15 тысяч 356 рублей, для детей – 14 тысяч 238 рублей, а для пенсионеров – 11 тысяч 653 рубля.
«По всем социально-демографическим группам отмечен рост этого показателя, больше всего для детей – на 309 рублей. Среднее повышение на душу населения, по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, составило 138 рублей. Для трудоспособного населения и пенсионеров – на 95 рублей, – сообщила исполняющая обязанности директора окружного департамента труда и занятости населения Светлана Лотова. – Увеличение произведено в связи с ростом стоимости продуктов питания по 23 наименованиям из 33 наблюдаемых».
Стоит отметить, что увеличение цены произошло на огурцы, помидоры, сливочное масло, творог, говядину, маргарин и некоторые другие виды товаров.