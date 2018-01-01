Правительство Югры направит дополнительные средства на благоустройство

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В рамках заседания правительства, прошедшего под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой, принято решение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства региона. Документ подготовлен в целях своевременного финансирования наказов избирателей депутатам Думы Югры на 2018 год.
«Эти средства по решению депутатов «Единой России» будут направлены на благоустройство дворовых, общественных территорий муниципальных образований. Это один из важнейших вопросов, которые поднимают граждане, один из самых ярких запросов населения автономного округа», - подчеркнула глава региона.
Как рассказал исполняющий обязанности директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Сергей Эрнст, сумма субсидии из бюджета автономного округа составит немногим более 108 миллионов рублей. Средства будут распределены между десятью муниципалитетами округа в соответствии с решением депутатов.
Добавим, что ранее на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта на 2018 год было предусмотрено 398 115 900 рублей, из них средств федерального бюджета 107 491 300 рублей, бюджета автономного округа – 250 813 000 рублей, местного бюджета – 39 811 600 рублей.
Отметим, предваряя работу правительства округа, глава региона обратилась к его членам: «Позвольте от вашего имени поздравить председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко, председателя Государственной Думы РФ Владимира Володина, руководителя нашей окружной Думы и всех депутатов - окружных и работающих в муниципальных органах власти, а по сути, и всех нас, потому что все граждане выбирают депутатов и мы доверяем им, с днем парламентаризма РФ, и пожелать больших правильных решений и достижений во имя каждого из граждан Российской Федерации».