НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

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Лучше предупредить болезнь, чем рисковать жизнью. В ОКБ честно говорили о вакцинопрофилактике
«Вакцинопрофилактика – мифы и реальность» - тема круглого стола в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска, куда были приглашены работники образования, воспитатели детских садов и родители.
Заместитель руководителя по детству Окружной клинической больницы Ирина Тюкпеева, заведующая детским инфекционным отделением медицинского учреждения Алена Курганская, главный специалист-педиатр департамента здравоохранения Югры Асия Гирина, пытались достучаться до каждого сидящего в зале, донести информацию о важности вакцинопрофилактики, ответить на вопросы, развеять домыслы и слухи.
Медицина и современная наука научились справляться с опасными вирусами. Коклюш, дифтерия, столбняк, корь, паротит, краснуха, полиомиелит, туберкулез, грипп, пневмококковая инфекция, которая приводит у детей к минингитам, пневмониям, отитам, - все это предупреждаемые ныне болезни. Появляются новые более современные вакцины, которые способны защитить от рака шейки матки, это вирус папилломы человека.
Доцент кафедры фармакологии, клинической фармакологии, педиатрии с курсом иммунологии и аллергологии Ханты-Мансийской государственной медицинской академии Асия Гирина считает, что общество сегодня разделилось на тех, кто доверяет официальной медицине и положительно относится к вакцинации, и тех, кто категорически против прививок, и мотивы более 30% из них не ясны.
История доказывает, что когда не было вакцинации, эпидемии уносили жизни миллионов людей. Испанка, холера, натуральная оспа. Страдали целые континенты. Сегодня натуральная оспа истреблена. Ирина Тюкпеева считает, что намеренная атака на вакцинопрофилактику в социальных сетях сбивает родителей с толку. Они дезориентированы, сомневаются, а иногда, принимают опасное для жизни ребенка решение и отказываются от прививок.
«Сами родители привиты, а значит, защищены, почему в этом они отказывают своим детям? Почему по отношению к своему ребенку так безответствены? Начитавшись информации в интернете, они принимают опасные для своих детей решения. Только когда дети заболевают и попадают в инфекцию, они начинают доверять официальной медицине. В советские времена, когда была более жесткая позиция по вакцинации, когда прививали всех без разрешения, у нас не было таких вспышек. Мы считались более благополучными, - мнение заместителя руководителя по детству Окружной клинической больницы Ирины Тюкпеевой.
Она вспоминает 90-е годы, когда в стране вспыхнула дифтерия.
«Тогда люди в сложных социально-экономических условиях начали отказываться от вакцинации, и что мы получили? Высокую заболеваемость дифтерией, много случаев летальных исходов. Мы пожинаем плоды отказов от вакцинации против кори. Вспышка в Европе, вспышка на Украине. В итоге, сейчас в Москве регистрируется вспышки кори, уже сначала года - более чем 300 случаев, есть летальные исходы. Мигранты завезли в нашу страну вирус полиомиелита, в итоге мы получили вспышку. И только благодаря вакцинации, нам удалось остановить эпидемию. Но вся эта вспышечная заболеваемость на современном этапе происходят из-за того, что люди отказываются от прививок».
Это опасная позиция, считает все медицинское сообщество. Важно защитить себя, своих детей, своих близких от тех болезней, с которыми медицина научилась справляться с помощью вакцинации. Лучше предупредить болезнь, чем рисковать жизнью.
Европейская неделя иммунизации продолжается. Ее девиз - «Предупредить. Защитить. Привить», а слоган кампании 2018 года — «Вакцины работают!».
В Нижневартовской детской больнице обсудили современные тактики лечения ревматических заболеваний у детей
В Нижневартовской окружной клинической детской больнице состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы детской ревматологии».
Участниками образовательной сессии стали более 40 специалистов из разных городов автономного округа - это врачи-педиатры, ревматологи, инфекционисты и врачи ультразвуковой диагностики.
Группу ревматических заболеваний характеризуют системные или локальные поражения соединительной ткани организма, воспаление суставов и ограничение их движения. При отсутствии лечения такие болезни постепенно обездвиживают организм и приводят к инвалидности, в особо тяжелых случаях – к летальному исходу.
Специалисты отмечают, что детей с подобными диагнозами становится все больше, а возраст пациентов все меньше, начиная с младенческого. Главный внештатный детский специалист ревматолог Депздрва Югры Ольга Кучма в своем докладе привела статистику – за период с 2014 года количество пациентов с диагнозом ювенильный ревматоидный артрит в автономном округе выросло в два раза, увеличились показатели и в структуре прочих ревматических заболеваний.
Михаил Костик, доцент кафедры госпитальной педиатрии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, отметил, что это связано отчасти с тем, что улучшилась система диагностики: «Мы действительно видим неуклонный рост числа некоторых заболеваний, в частности, системных заболеваний соединительной ткани, которые мы не видели 10 - 15 лет назад. У вас в регионе, для сравнительно небольшой территории, много заболевших. Проблема значимая, потому что эти пациенты имеют высокий риск инвалидизации. Если мы не будем своевременно начинать терапию, часть пациентов может превратиться в колясочных больных с полным нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Эти болезни, к счастью, редки, но от этого проблема не становится менее значимой».
Михаил Костик уже 18 лет занимается проблемой ревматических заболеваний у детей и отмечает, что основной прорыв в лечении произошел на стыке 2009 - 2010 года, когда появились новые препараты для лечения данной группы патологий: «В последнее десятилетие мы лечим не так, как мы лечили 10 лет назад. Сегодня у нас огромный процент детей, которые выходят в ремиссию, которые не являются инвалидами. Дети, которые не только могут ходить в школу, но и заниматься спортом, что 10 лет назад было нонсенсом».
Также Михаил Костик отметил, что ревматическая служба в Югре является одной из передовых в России и в системе терапии, и в плане обеспечения ревматоидных пациентов лекарственными препаратами.
«В Нижневартовской окружной клинической детской больнице лечение таких пациентов находится на высоком уровне, - рассказывает Ольга Кучма, - есть все необходимое для проведения высокотехнологичной терапии генно-инженерными биологическими препаратами. Это дорогостоящие лекарства, терапия которыми в большинстве случаев возможна только в условиях стационара. Впоследствии наши пациенты находятся под неусыпным контролем врачей детской окружной больницы. Мы делаем все возможное, чтобы они не стали заложниками диагноза и полноценно проводили свои детские годы не только в больничных стенах, но и в привычном социальном окружении».
Более совершенно овладеть инструментами диагностики участникам конференции помог Артур Имельбаев, заведующий отделением лучевой диагностики клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Он провел для врачей мастер-класс «Принципы ультразвукового исследования суставов в ревматологии», подробно рассказал об эхосемиотике поражения суставов, рассказал, на что обращать внимание в процессе проведения исследования.
Диагностика ревматических заболеваний – это вопрос междисциплинарного подхода команды медицинских специалистов. Самим родителям довольно трудно самостоятельно распознать у ребенка ревматическое заболевание, но такие симптомы, как нарушение походки и общее ухудшение самочувствия, должны быть поводом обратиться к врачу для точной и своевременной постановки диагноза.
Акция для ветеранов прошла в Сургуте
Акция «День открытых дверей» распахнула свои двери для ветеранов в БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3» по инициативе Общественного Совета медицинского учреждения и городской администрации.
В мероприятии участвовали все диагностические службы учреждения, врачи-терапевты и узкие специалисты, а также волонтеры – студенты медицинского, экономического и других факультетов Сургутского государственного университета.
Каждый пришедший ветеран получил маршрутный лист, амбулаторную карту, небольшой подарок и брошюры от Центра медицинской профилактики.
Всем пришедшим было предложено сдать на исследование кровь, пройти флюорографию, ЭКГ, а при наличии показаний – УЗИ, посетить смотровой кабинет и проконсультироваться у врачей-терапевтов и узких специалистов.
Внимательное отношение, своевременная диагностика и лечение помогут поддержать здоровье и продлить жизнь пожилого человека, считают медики.
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