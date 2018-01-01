НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

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Светлана Колесникова из Нижневартовска – победитель окружного этапа конкурса «Лучший врач общей практики»
Светлана Колесникова, врач общей практики, заведующая терапевтическим отделением БУ «Нижневартовская городская поликлиника» стала победителем окружного, второго этапа Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)».
Такое решение приняла окружная конкурсная комиссия. Напомним, к экспертизе конкурсных документов были привлечены организаторы окружного здравоохранения, руководители медицинских организаций автономного округа, главные внештатные специалисты, эксперты Депздрава Югры.
Всего в Депздрав Югры поступило 56 пакетов документов победителей первого этапа конкурса в 27 номинациях.
Биопротезы нового поколения. Сургутские кардиохирурги провели уникальную для Тюменской области операцию
Использование бесшовных биологических аортальных клапанов сегодня считают прорывом в реконструктивной кардиохирургии. В России в настоящий момент имплантировано порядка 150 данных протезов. Операция показана пациентам с критическим сужением аортального клапана.
Клапанный аппарат сердца обеспечивает правильную циркуляцию крови в организме человека - сродни механизму, в котором все идеально синхронно и ювелирно точно. Если сравнить сердечную камеру со шлюзом, то клапан играет роль его створок. Ученые подсчитали, что за 70 лет жизни они совершают цикл открытия – закрытия более двух миллиардов раз. И как любая живая ткань, лепестки клапана, ввиду различных факторов, могут изнашиваться и патологически изменяться. Современные медицинские технологии позволяют сердечно-сосудистым хирургам реконструировать сердечные клапаны и при необходимости их менять. В ОКД «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» уже много лет имплантируют биологические клапаны. В арсенале специалистов кардиоцентра появилась уникальная новинка. 23 апреля 2018 года Андрей Молчанов, кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург высшей категории Окружного кардиологического диспансера, впервые в Тюменской области имплантировал биологический бесшовный протез Percival S из минимального доступа (с сохранением целостности каркаса грудной клетки).
Имплантируется без шва – первая ключевая позиция, отличающая биологический аортальный протез Percival S от его предшественников. Специальная анатомическая форма обеспечивает самозакрепление устройства. Вторая особенность – универсальная конструкция, которая подойдет для любой анатомии корня аорты. Третья и, пожалуй, самая главная отличительная черта клапана – отличные клинические результаты. Сразу после операции у пациентов отмечается положительная гемодинамика, они могут вести полноценный образ жизни.
Операция из минимального доступа за счет уменьшения длительности вмешательства и малой травматичности позволяет существенно сократить период восстановления пациентов. Длина разреза раны порой не достигает и 6 см. А это особенно актуально для женщин.
Первой пациенткой, которой имплантировали аортальный клапан Percival S из минимального доступа, стала жительница Сургута. Из-за сужения аортального клапана у 65-летней женщины развилась тяжелая форма сердечной недостаточности, которая проявлялась выраженной одышкой и отеками. Женщина поступила в стационар в критическом состоянии – гемодинамика была нестабильной, поэтому требовалось мониторное наблюдение в условиях реанимационного отделения. Оперировать сразу было опасно. Поэтому, чтобы спасти жизнь сургутянки и по возможности подготовить к предстоящей операции, рентгенохирурги кардиоцентра первым этапом выполнили баллонную вальвулопластику. Через пункцию в бедренной артерии (под контролем рентгенустановки с помощью специального проводника) больной раздули сросшиеся створки аортального клапана. Самочувствие пациентки сразу улучшилось – пропускная способность клапана увеличилась. Спустя несколько дней женщине выполнили сложнейшую операцию по протезированию клапана. Имплантация длилась всего 15 минут, а сама операция – 40 минут, что свидетельствует о высочайшем уровне хирургической техники, которой владеют специалисты кардиоцентра. Уже на вторые сутки женщина была переведена в отделение стационара. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Стоить добавить, данная высокотехнологичная операция бесплатная и доступна для всех жителей Югры.
«Спасибо», - говорят пациенты Няганской окружной больницы
Репутация учреждения - это ежедневный труд. Её каждый день, каждую секунду создает весь коллектив от руководителя, врачей до санитарок, дворников. Эффективную работу учреждения определяет не только высокий профессионализм медиков и оснащенность новейшим оборудованием. Попадая в больницу, пациент, в первую очередь, оценивает сервис, а уже потом качество помощи, которую ему оказали. И благодарственные письма, которые поступают в адрес главного врача клиники, директора департамента здравоохранения Югры - яркое подтверждение тому, что специалисты Няганской окружной больницы свою работу делают на «отлично».
«Хочу поблагодарить сотрудников дневного стационара заведующую - Веретенникову Светлану Николаевну, старшую медсестру Далакову Дору Петровну, медсестер Адиеву Н М, Карадимитрову Н. И, - пишет Петренко Валентина Егоровна. - Это настоящие профессионалы, четко и умело выполняющие свои обязанности, чуткие, заботливые и внимательные к пациентам. Низкий поклон вам, люди в белых халатах».
Коллективную благодарность написали пациенты травматологического отделения - Шихов Н.С., Антипин С.А., Шитиков С.Т., Телещук И.Н., Панкратова М.Л.: «От всего сердца хотим выразить большую благодарность врачам и медицинским сестрам, санитаркам травматологического отделения, а также физиотерапевтам за оказанную операцию, за хороший уход, внимание, чистоту, питание, вежливость». Пациенты на двух листах перечислили всех тех, кому они адресовали свои теплые слова.
Кожевникова Анастасия Николаевна благодарит коллектив сосудистой хирургии: «Хочу выразить свою благодарность главному врачу Догадину Сергею Михайловичу, а также всему врачебному и сестринскому персоналу отделения сосудистой хирургии и отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Отдельная благодарность - заведующему отделением сосудистой хирургии Панову Игорю Олеговичу, за организацию моего качественного медицинского обследования и грамотную медицинскую помощь».
«Прошу выразит благодарность всему коллективу Няганской окружной больницы за их внимание, профессионализм, неравнодушие к чужой боли, за милосердие. Огромное спасибо врачу-гинекологу Сокольцову Сергею Владимировичу, медсестре Горюхиной Ирине Анатольевне. С таким внимательным отношением я еще никогда не сталкивалась. Спасибо сотрудникам эндоскопического отделения, особенно Хайдарову Наилю Селимояновичу. Спасибо вам всем большое».
Это лишь часть благодарностей, поступивших в адрес медицинских работников в марте и апреле. А добрая традиция - преподнести медицинским работникам самый ценный подарок - внимание и благодарность продолжается.
Отметим, что выразить слова признательности посетитель больницы могут, оставив благодарность в специальных почтовых ящиках в холле больницы, а также на сайте департамента здравоохранения Югры, Няганской окружной больницы, в книгах отзывов отделений или направив письмо в адрес руководителей отрасли.
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