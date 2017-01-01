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4 мая 2018 года этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» открывает перед жителями и гостями окружной столицы свои двери, презентуя очередную главу выставочного проекта «Отыры Великой Победы» - Ванзеват.
Застыли в памяти мгновенья
Давно ушедших горьких лет,
Когда земля впитала горечь
Солдатом взращенных побед…
Безжалостно, неумолимо время, уносит оно прочь уже не годы - десятилетия, что навсегда изменили судьбы каждого жителя нашей необъятной Родины, что заставили историю содрогнуться от ужасающей жестокости и ненависти борьбы за право жить. Время, что показало настоящих людей - героев – защитников, богатырей своей земли – Отыров Великой Победы. С каждым днем их все меньше среди нас, но они как вчера помнят трагические события тех дней. И нам, их потомкам, никак нельзя забывать, их слез 9 мая у вечного огня, их взгляд, наполненный гордостью во время парада Победы, их добрых слов и теплых объятий в редкие минуты, когда память все же рвется наружу. И тогда мы слышим их рассказ: о людях, что были рядом; событиях, что часто видятся во снах; о тех, кто ждал и дождался, и кто не прекращал ждать спустя годы…
Одна выставка не сможет охватить всех тех, о ком нельзя забывать, чьи имена были высечена на обелисках во многих селах и деревнях Югры, кто жил и погиб ради нас с вами, но мы верим, что за этой последуют другие. На этом пути мы не одни, и с каждой новой выставкой к нам присоединяются единомышленники, для кого 9 мая так же важен, как и их родным более 70 лет назад.
В этом году мы повествуем о наших земляках вместе с Ванзеватской библиотекой в лице библиотекаря Нины Васильевны Шабаршиной, которая многие годы собирала информацию о своих земляках, и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Патриот», что сохраняет традиции любви к Родине в сердцах наших детей, отображая прошлое таким, каким оно было. Обращаясь к истокам наших семей, старшему поколению, что видели его своими глазами, и кто навсегда останется героем в нашей памяти. И мы должны вспоминать, писать о них, рассказывать всем - какими они были: Отыры Великой Победы.
Ждем Вас 4 мая 2017 года в 15:00 часов
в выставочном зале по адресу:
Тобольский тракт 4, комплекс «Югорская долина»,
корпус «Континент», 3 этаж.
В день открытия выставки посещение музея бесплатно.
Справки по телефону: +7(3467)315-722, 315-724.
Выставка работает до 9 июня 2017 года
информация в социальных сетях сайтах:
https://vk.com/torummaa, https://www.facebook.com/torummaa/, https://twitter.com/TorumMaa https://ok.ru/muzey.torummaa
Служба информации БУ "Этнографический музей под открытым небом "Торум Маа"